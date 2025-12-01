Nasry Asfura, candidato apoyado por Trump, lidera las elecciones de Honduras

El candidato conservador Nasry Asfura, perteneciente al Partido Nacional y apoyado públicamente por el presidente Donald Trump, encabeza las elecciones en Honduras, seguido de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, luego de los datos preliminares divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Cuatro horas después del cierre de los centros de votación, los miembros del CNE anunciaron los resultados preliminares con el 34.25%. Asfura logró 530,073 votos, mientras que Nasralla obtuvo 506,316 votos. En el tercer puesto figura Rixi Moncada, candidata oficialista con 255,972 votos.

Por su parte, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, destacó el “civismo” de la jornada e instruyó a las Juntas Receptoras de Votos a permanecer en sus puestos hasta completar “de forma transparente, el conteo y la transmisión de todas las actas”.

Candidato Asfura muestra sus papeletas durante las elecciones generales en Tegucigalpa, Honduras. (Foto: Moisés Castillo/ AP)

Respaldo de Trump a la candidatura de Asfura

El candidato Asfura, de tendencia conservadora, recibió el apoyo público del presidente Donald Trump días antes de los comicios. A través de sus redes sociales, el republicano pidió su voto y aseguró que “habrá mucho apoyo” para Honduras si este resulta ganador.

Del mismo modo, Trump describió a Asfura como “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras” y señaló que ve la posibilidad de “trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas”.

Otras autoridades que están en juego en Honduras

Más de 6.5 millones de ciudadanos estaban habilitados para votar en la jornada electoral. Además de la elección para un sucesor de Xiomara Castro, quien finalizará su mandato el 27 de enero de 2026, los hondureños votaron por tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados para el Parlamento nacional, 20 diputados para el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y 298 corporaciones municipales.

De momento, el CNE informó que el escrutinio de votos seguirá, y que los resultados definitivos dependen de la transmisión completa de las actas.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

– Suspensión de las decisiones de asilo en EE.UU. durará “mucho tiempo”, advirtió Trump

– Trump dice que indultó al hondureño Hernández porque Biden le “tendió una trampa”

– Marco Rubio dice que aún “queda mucho por hacer” para un acuerdo entre Ucrania y Rusia