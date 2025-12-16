Marc Anthony lanza versión salsa de “Feliz Navidad / I Wanna Wish You a Merry Christmas” en Amazon Music

Amazon Music presentó un nuevo Amazon Music Original del legendario artista de la música latina Marc Anthony, con el que da la bienvenida a la época decembrina. Se trata de “Feliz Navidad / I Wanna Wish You a Merry Christmas”, una reinterpretación del clásico navideño, reinventada con contagiosos arreglos de salsa.

Fiel a su estilo inconfundible y a la intensidad que lo caracteriza, Marc Anthony ofrece una versión renovada de esta canción emblemática, cargada de los valores de familia, comunidad y celebración que forman parte esencial de las fiestas dentro de la cultura latina. Al mismo tiempo, este lanzamiento subraya el compromiso permanente de Amazon Music por resaltar a los artistas latinos y honrar las tradiciones culturales que unen a las comunidades en distintas partes del mundo.

Al respecto, Rocío Guerrero, Directora de Latin-Iberia en Amazon Music, señaló: “En Amazon Music, creemos en celebrar la música e historias que nos unen, especialmente en una temporada que trata sobre conexión y alegría. Puerto Rico siempre ha sido un corazón latente de la música latina, marcando generaciones con su ritmo, emoción y arte”.

“Después de celebrar el vibrante espíritu de la isla con la presentación histórica de Bad Bunny este año, colaborar con Marc Anthony en su poderosa reinterpretación de ‘Feliz Navidad’ se siente como una continuación natural de esa historia. A través de proyectos como este, no solo rendimos homenaje a los íconos que dieron forma a la música latina, sino que también profundizamos nuestra inversión en las comunidades y culturas que siguen definiéndola”.

Por su parte, Marc Anthony compartió su sentir sobre este lanzamiento: “La Navidad siempre ha sido música, familia y conexión, esa sensación de estar rodeado de las personas y los sonidos que te recuerdan de dónde vienes. Grabar ‘Feliz Navidad’ para Amazon Music fue una forma de honrar el legado de José Feliciano y una oportunidad de presentar este clásico a mi manera. Es una canción que ha llevado alegría a generaciones durante muchos años, y para mí era muy importante mantener ese sentimiento en esta versión. Este es mi regalo especial esta temporada para todos los que celebran alrededor del mundo”, aseguró.

“Feliz Navidad / I Wanna Wish You a Merry Christmas” está disponible en exclusiva a través de Amazon Music, como parte de la playlist Felices Fiestas, así como en la nueva estación de radio navideña titulada “Feliz Navidad”, o simplemente solicitándola con el comando: “Alexa, pon la nueva canción navideña de Marc Anthony”.

El nuevo sencillo de Marc Anthony reafirma la apuesta de Amazon Music por seguir impulsando a los talentos latinos y por contar historias navideñas desde diversas perspectivas, en línea con su tradición de destacar voces de distintas regiones del mundo.

Marc Anthony se suma así a un grupo internacional de artistas que lanzan Amazon Music Originals durante esta temporada, entre ellos Gwen Stefani con “Shake The Snow Globe (de Oh. What. Fun.)”, Kylie Minogue con “XMAS”, Mariah The Scientist con “Santa Baby”, Marco Mengoni con “Coming Home” (disponible el 7 de noviembre), Vanessa Mai con “Christmas In This Room”, Amir con “Words”, Spacey Jane con “Please Come Home For Christmas”, entre otros.

Estas nuevas interpretaciones se suman al amplio catálogo de canciones navideñas de Amazon Music, que ya cuenta con clásicos como “Navidad En Cada Esquina” de Camilo y Evaluna, “Jingle Bell Rock” de Jesse & Joy, “Christmas Tree Farm (Old Timely Version)” de Taylor Swift, “Cozy Little Christmas” de Katy Perry y “Happy Xmas (War Is Over)” de John Legend.

