Marc Anthony confiesa a su esposa Nadia Ferreira su dolor más grande

Con cerca de 40 años de carrera, Marc Anthony afirma haber vivido experiencias extraordinarias que incluyen desde abarrotar los escenarios donde se presenta hasta recibir numerosos reconocimientos; sin embargo, reconoce que hay algo que siempre le deja un sentimiento amargo.

Durante una entrevista con su esposa Nadia Ferreira para el especial ‘VIX Música All Access’, el intérprete de ‘Vivir mi vida’ reveló que, aunque nació en Nueva York, se siente “cien por ciento boricua”. No obstante, le duele saber que mucha gente no comparte su opinión.

“Recuerdo que, cuando salí de Nueva York por primera vez de gira o viajando por el mundo, no podía dormir pensando en la responsabilidad de representar a Puerto Rico. Siempre he sido un embajador de mi cultura, de nuestra música, de nuestra comida, y no cambiaría mi identidad de puertorriqueño por nada en este mundo, dijo.

“Hay muchos puertorriqueños que no me consideran puertorriqueño y eso duele. No me consideran salsero, cool. He tenido que vivir con eso, pero yo en todo siempre he sido claro y no hay nadie en el mundo que me quite mi identidad“, agregó con la voz entrecortada

Marc también señaló que llevar la bandera “por dentro” ha sido fuente de motivación e inspiración, especialmente cuando está lejos de Estados Unidos.

“Cuando uno lleva la bandera por dentro, no solamente la identidad, estando en lo extranjero, me ha dado un impulso, una inspiración“, aseguró.

Para finalizar, el salsero comentó que, aunque le entristece que no todos los puertorriqueños lo vean como parte de la comunidad boricua, su mayor propósito es seguir alegrando la vida de sus millones de seguidores con su música contagiosa y su ritmo único.

