¿Qué pasó con los tripulantes del buque petrolero incautado por Estados Unidos?

Estados Unidos aseguró este jueves que los tripulantes del Skipper —el petrolero interceptado esta semana en el Caribe con crudo venezolano— no están desaparecidos, como denunció Nicolás Maduro, sino bajo interrogatorio en el marco de una investigación federal.

Así lo afirmó Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, en una rueda de prensa en la que detalló los primeros pasos del proceso de decomiso.

La administración Trump interceptó el miércoles la embarcación en una operación conjunta con la Guardia Costera, el Departamento de Justicia y el Departamento de Guerra, después de que un juez estadounidense autorizara la incautación del buque por su historial previo de contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, informó The Wall Street Journal.

En esta ocasión, el Skipper transportaba petróleo venezolano y navegaba con una falsa bandera de Guyana.

Tripulación bajo interrogatorio

Al ser consultada sobre el paradero y la situación de los marinos, Leavitt respondió que todos se encuentran bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

“El buque está siendo inspeccionado, hay un equipo de investigación a bordo y la tripulación está siendo entrevistada para obtener toda la evidencia necesaria”, afirmó.

Petrolero incautado por Estados Unidos frente a las costas de Venezuela. Foto: Pamela Bondi via X

La funcionaria añadió que el petrolero “fue llevado a un puerto estadounidense”, donde permanece bajo un proceso formal de decomiso. La Casa Blanca no precisó cuántos tripulantes estaban a bordo ni su nacionalidad.

Trump ordenó redoblar la presión

Leavitt defendió la operación como parte del esfuerzo del presidente Donald Trump para frenar las redes de narcotráfico y aplicar estrictamente el régimen de sanciones petroleras:

“El presidente prometió destruir a las organizaciones terroristas y a los cárteles de la droga, y está cumpliendo. Está comprometido con frenar el tráfico ilegal hacia Estados Unidos y con hacer cumplir la política de sanciones de este gobierno”.

Trump aseguró esta semana que la incautación forma parte de una campaña más amplia y reiteró que vienen “más acciones”, incluida la posibilidad de operaciones en tierra contra grupos que Washington vincula con el narcotráfico.

Desde Caracas, Maduro aseguró que los tripulantes estaban “desaparecidos” y calificó el operativo como “un acto de piratería”. También dijo que la embarcación transportaba 1.9 millones de barriles de petróleo y que Estados Unidos busca “robar” ese crudo.

