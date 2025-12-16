Un estudio sugiere que el bienestar emocional alcanza su punto más alto a partir de los 60

Un nuevo estudio publicado por el profesor asociado Gilles Gignac de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Australia Occidental sugiere que muchas de las capacidades psicológicas y emocionales más importantes tienden a alcanzar su punto máximo no en la juventud, sino hacia los 55 y 60 años.

Este hallazgo está basado en una combinación de rasgos cognitivos y de personalidad que, al estudiarse en conjunto, ofrecen una visión más amplia del bienestar emocional en la vida adulta.

Aunque algunas capacidades, como la velocidad de procesamiento o la memoria inmediata, suelen declinar después de los veinte años, otras habilidades, como la inteligencia emocional, el juicio, la estabilidad emocional y la resistencia a sesgos cognitivos, continúan mejorando a lo largo de la vida. Esto contribuye a que muchas personas experimenten un bienestar y una efectividad psicológica mayores hacia finales de la mediana edad.

Los detalles del estudio y sus hallazgos principales

De acuerdo con el artículo original, publicado en The Conversation el 15 de octubre de 2025, Gignac y su equipo analizaron 16 dimensiones psicológicas distintas, incluyendo habilidades cognitivas, rasgos de personalidad y componentes como la inteligencia emocional, que, en conjunto, conforman un índice de funcionamiento psicológico general.

Muchos adultos mayores de 50 años son valorados en roles que requieren juicio, toma de decisiones complejas y liderazgo Crédito: Shutterstock

Al estandarizar los resultados de múltiples estudios en una sola escala, los investigadores encontraron que este índice tiende a alcanzar su punto más alto entre los 55 y los 60 años antes de comenzar a descender gradualmente con la edad avanzada.

El estudio también destaca que algunas capacidades útiles en la vida diaria, como la estabilidad emocional, pueden seguir aumentando incluso después de los 60 años, mientras que otras, como la velocidad de procesamiento, declinan temprano en la vida. La combinación de estos rasgos explica por qué muchos adultos mayores de 50 años son valorados en roles que requieren juicio, toma de decisiones complejas y liderazgo.

Este enfoque también ayuda a entender por qué la percepción común de que la juventud es la etapa de mayor rendimiento psicológico puede ser incompleta: al integrar múltiples habilidades, no solo las que miden rapidez mental, se obtiene un panorama más amplio del bienestar emocional a lo largo de la vida.

Qué otras investigaciones dicen sobre bienestar y edad

Aunque el estudio de Gignac se centra en rasgos psicológicos combinados, la idea de que el bienestar emocional tiende a mejorar con la edad tiene respaldo adicional en investigaciones prolongadas sobre la vida humana.

Por ejemplo, la Harvard Study of Adult Development, uno de los proyectos longitudinales más antiguos del mundo sobre salud y felicidad, ha mostrado que conforme las personas envejecen tienden a enfocarse más en aspectos de la vida que favorecen la satisfacción emocional, como las relaciones cercanas y la gestión correcta de sus prioridades.

Investigaciones derivadas de esta serie de estudios han encontrado que los adultos mayores tienden a:

centrarse en las relaciones significativas , lo que incrementa su bienestar,

, lo que incrementa su bienestar, valorar más el presente y aspectos positivos del pasado , y

, y mostrar una mayor estabilidad emocional que en etapas más tempranas de la vida.

Esto refuerza la noción de que, aunque la juventud pueda ser asociada con energía física o rapidez mental, otros factores que contribuyen al bienestar subjetivo, como la sabiduría, la perspectiva y los vínculos personales, pueden florecer más tarde en la vida.

