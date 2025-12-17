Alejandro Fernández tiene planes de crear un museo en honor a Vicente Fernández

El cantante Alejandro Fernández reveló su intención de crear un museo dedicado a honrar el legado artístico de su padre, el famoso cantante Vicente Fernández quien falleció hace cuatro años.

De acuerdo con declaraciones retomadas por el programa ‘Sale el Sol’ desde el rancho ‘Los Tres Potrillos’, El artista compartió la idea que ha estado rondando su mente. “Queremos hacer un museo de mi papá, pero no voy a sacar a mi mamá de su casa para hacer el museo, no sé si hacerlo”, dijo.

Alejandro Fernández aseguró que su idea consiste en crear un museo en el famoso rancho propiedad de ‘Chente’ donde la gente pueda disfrutar de la vida del famoso intérprete mexicano en el lugar que marcó gran parte de su vida personal y artística.

“La teoría y la idea es hacerlo aquí en la casa, para que la gente pudiera venir y vivir la experiencia de donde vivía, donde dormía, donde comía, donde pasaba su tiempo libre, hacer como algo ching*n o si no, llevarnos los muebles y hacerlo en una casona allá en Avenida Vallarta”, dijo el intérprete.

Por el momento se trata solo de una idea, sin ninguna decisión tomada formalmente. Sin embargo, Alejandro Fernández tiene la idea de crear un espacio que se convierta en un referente cultural mexicano y que se convierta en un lugar de estudio de la historia musical del país, de la cual Vicente Fernandez formó parte importante.

El pasado 12 de diciembre se conmemoró el cuarto aniversario luctuoso de Vicente Fernández. La familia Fernández conmemoró la muerte de ‘Chente’ y realizó una misa junto a la tumba de Chente. Además hubo un tributo musical con un grupo de más de 30 bailarines.

El cantante reveló cómo ha vivido durante estos años la muerte de su padre con quien señala que tuvo una gran relación.

“Más que tristeza, después de cuatro años, nos reunimos para celebrar a mi papá, aunque se sigue extrañando todo, llegar y platicarle mis proyectos, que me diera consejos; platicarle cómo me había ido en mis conciertos. Teníamos una relación súper, súper bonita y muy cercana, y obviamente todo eso cuesta soltarlo”, expresó.

Vicente Fernández sufrió un accidente en su rancho que lo dejó hospitalizado durante meses. El 12 de diciembre de 2021 falleció en el Hospital Country 2000 a la edad de 81 años.

