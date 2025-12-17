Cómo acceder al nuevo Crédito Tributario por Hijo en 2026: cambios y requisitos clave

A partir de 2026, el Crédito Tributario por Hijo (CTC por sus siglas en inglés) se elevará a $2,200 por cada hijo elegible e indexa el monto de la inflación, aunque con nuevos requisitos que podrían excluir a muchas familias migrantes. Este cambio legislativo podría significar una redefinición del apoyo fiscal a millones de hogares en EE.UU., ya que es un beneficio diseñado para ayuda a las familias con el costo de criar a los hijos.

Durante años, el CTC ha brindado alivio fiscal a millones de hogares, ya que es parcialmente reembolsable, lo que significa que algunas familias pueden recibir un reembolso pequeño, incluso si su factura de impuestos es baja o nula.

Este cambio, incluido en la Big Beautiful Bill promovido por Donald Trump, aplica a partir de este año fiscal, iniciado en octubre y el monto final depende del ingreso bruto ajustado modificado (MAGI en inglés) que cada solicitante declara ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS en inglés).

De acuerdo con varios reportes, el Crédito Tributario por Hijo ha apoyado a hasta 40 millones de familias estadounidenses cada año.

Estas son las nuevas disposiciones para solicitar este apoyo:

El Crédito Tributario por Hijo del IRS, se aplica cuando el menor registrado cumple los siguientes requisitos:

Tener menos de 17 años al cierre del año tributario 2025

Contar con un número de Seguro Social válido para empleo en EE.UU.

válido para empleo en EE.UU. Haber vivido más de la mitad del año con el contribuyente que lo reclama

Ser declarado como dependiente en la declaración de impuestos : hijo, hija, hijastro, hijo adoptivo elegible, hermano, hermana, hermanastro, hermanastra, medio hermano, media hermana o un descendiente de uno de estos (por ejemplo, un nieto)

: hijo, hija, hijastro, hijo adoptivo elegible, hermano, hermana, hermanastro, hermanastra, medio hermano, media hermana o un descendiente de uno de estos (por ejemplo, un nieto) Los niños no pueden aportar más de la mitad de su apoyo financiero durante el año

Sin embargo, para este año se aplicó como uno de los cambios más sensibles que algunos niños podrían quedar excluidos si sus padres no cumplen con el requisito del Seguro Social, por lo que ahora:

En declaraciones individuales, el padre o madre debe tener SSN válido

En declaraciones conjuntas, al menos uno de los dos padres debe contar con ese número

Límites de ingresos para aplicar al CTC completo

Otra restricción establece que el CTC 2026 se otorgará por el monto total siempre que los ingresos del solicitante no superen ciertos límites:

Hasta $200,000 para contribuyentes individuales

para contribuyentes individuales Hasta $400,000 para parejas que presentan declaración conjunta

para parejas que presentan declaración conjunta Cuando el MAGI excede esos valores, el crédito se reduce de manera gradual a una proporción de $50 por cada $1,000 adicionales de ingreso anual

Reembolso máximo y restricciones para ingresos bajos

Si bien el crédito total subió, el monto máximo reembolsable está limitado a $1,700 por hijo elegible. Aunque, el contribuyente debe haber generado al menos $2,500 en ingresos laborales para poder reclamar el beneficio.

El reembolso se calcula solo por el 15% de los ingresos ganados, lo que significa que familias de muy bajos ingresos reciben un apoyo muy menor o incluso quedan directamente excluidas, ya que la nueva ley no aplicó nuevas disposiciones.

La parte reembolsable está indexada a la inflación, por lo que puede aumentar ligeramente cada año. Sin embargo, para la declaración de 2025, la parte reembolsable se mantiene sin cambios respecto al año anterior, es decir, no es reembolsable. Esto significa que si el solicitante adeuda menos de $2,200 en impuestos, no recibirá la parte no utilizada del crédito como reembolso.

Además, de acuerdo con la ley denominada PATH Act, el IRS puede retrasar los reembolsos relacionados con este crédito, así como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) hasta mediados de febrero, incluso si la declaración se presenta antes.

¿Cómo funcionará el Crédito Tributario por Hijo para 2026?

Para el próximo año fiscal, el IRS anunció recientemente los ajustes de inflación de 2026 para el CTC por hijo y otros créditos tributarios familiares. Las nuevas disposiciones señalan que para 2026, es decir, las declaraciones que normalmente se presentan a principios de 2027, el crédito máximo se mantendrá en $2,200 por hijo calificado, y la parte reembolsable del CTC se mantendrá en hasta $1700 por hijo.

La buena noticia es que el nuevo proyecto de ley fiscal del Partido Republicano para 2025, establece que el monto total del CTC se indexará a la inflación, no solo la parte reembolsable.

¿Cómo reclamar el CTC?

Puedes solicitar el CTC por hijo incluyendo a tus hijos o dependientes en tu declaración federal de impuestos sobre la renta.

Los formularios necesarios para solicitar el CTC son:

Formulario 1040 para declarar a menores dependientes y,

para declarar a menores dependientes y, Formulario 8812, correspondiente a créditos por hijos u otros dependientes calificados

Ese formulario también sirve para determinar la cantidad del CTC a la que tendrías derecho y si recibirá créditos fiscales adicionales.

Si deseas conocer el monto de su CTC antes de presentar tu declaración, puedes calcularlo con la herramienta Asistente Tributario Interactivo del IRS en línea.

