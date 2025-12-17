Graban escena de una película para adultos en la tumba de Camilo Sesto

Imagenes de recurso de una película para adultos se grabó en el mausoleo de la tumba del famoso cantante español Camilo Sesto, en el municipio Alcoy, en España.

De acuerdo con el Ayuntamiento de Alcoy la productora del audiovisual grabó imágenes de recurso en el cementerio municipal San Antonio Abad, en las cuales aparece la tumba del famoso cantante Camilo Sesto. Luego se conoció que esas imágenes fueron utilizadas en “una película de contenido pornográfico, sin conocimiento ni autorización municipal“, informa EFE.

El gobierno local fue acusado de haber autorizado este rodaje en el cementerio y lo consideraron “una grave falta de sensibilidad” hacia la memoria del artista, su familia y la ciudadanía. La municipalidad negó haber autorizado este tipo de grabación en el mausoleo.

La municipalidad aseguró que la dependencia Alcoy Film Office, la entidad pública que promueve el sector audiovisual en la localidad, no concedió permiso para una producción de carácter pornográfico.

El gobierno de Alcoy aseguró que “en ningún momento se solicitó ni se autorizó la grabación de ningún producto audiovisual destinado al público adulto, ni tampoco se grabaron escenas de carácter sexual o pornográfico en el cementerio”.

Cuando la productora solicitó el permiso de grabación entregó un guión a las autoridades sobre el contenido del audiovisual y no especificaba que se trataba de un audiovisual para adultos. La municipalidad señaló que era “imposible” prever el uso que la productora le daría a esas imágenes.

“La empresa indicó que se trataba de tomas de carácter introspectivo y de duelo para una webserie que se difundiría en YouTube, una plataforma que, además, prohíbe expresamente la difusión de contenido para adultos, lo que hacía imposible prever el uso final que se ha dado a dichas imágenes”.

La municipalidad señaló la productora también ofrece servicios de grabación de recursos de contexto que posteriormente vende a terceras productoras. Esto no fue comunicado al Ayuntamiento de Alcoy al momento de pedir el permiso.

