Julian Assange denuncia a Fundación Nobel por supuestamente “facilitar crímenes de guerra” con el premio a Machado

Julian Assange, el polémico fundador de WikiLeaks, presentó este miércoles una denuncia formal ante las autoridades suecas contra la Fundación Nobel por la supuesta “complicidad de crímenes de guerra” tras la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder venezolana María Corina Machado.

La denuncia presentada en Estocolmo involucra a 30 personas relacionadas con la Fundación Nobel, incluyendo a su presidenta, Astrid Söderbergh Widding, y a la directora ejecutiva, Hanna Stjärne. Un comunicado emitido por la organización de Assange punta que los señalados habrían incurrido en “delitos de apropiación indebida de fondos, financiación del crimen de agresión y facilitación de crímenes de lesa humanidad.”

El texto sostiene que el galardón contraviene el testamento de Alfred Nobel, el cual exige que el premio se otorgue a quien trabaje por la fraternidad de las naciones. Según Assange, con esta decisión la institución ha transformado “un instrumento de paz en un instrumento de guerra”.

Argumentos de Assange

En la demanda, el periodista y activista de izquierda arremetió contra la líder Machado al argumentar que es “categóricamente inelegible” para recibir el reconocimiento. El fundador de WikiLeaks señaló que la opositora al régimen de Nicolás Maduro ha “promovido” el mayor despliegue militar estadounidense “desde la invasión a Irak”.

Sostuvo además que al utilizar el prestigio del premio, “Machado bien puede haber inclinado la balanza a favor de la guerra, facilitada por los sospechosos nombrados”. La denuncia señala declaraciones de la política venezolana en las que presuntamente “justifica” intervenciones militares y ataques contra embarcaciones civiles, pero que son señaladas por el gobierno de Trump como lanchas que transportan drogas hacia Estados Unidos, y que son comandadas por el Cártel de los Soles.

Assange pidió a la justicia sueca que detenga el pago de 11 millones de coronas suecas (aproximadamente un millón de euros) destinados a Machado, calificando el desembolso como “apropiación indebida grave”.

Mientras se tramita la demanda, Machado permanece en Noruega, donde ha participado en eventos oficiales en Oslo tras su llegada el pasado 11 de diciembre.

