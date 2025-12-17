Nike incrementará hasta en un 20% los precios de sus camisetas para el Mundial 2026

La pasión por el fútbol tendrá un costo significativamente mayor en la próxima cita mundialista. La multinacional estadounidense Nike ha confirmado un ajuste al alza en los precios de sus equipaciones oficiales de cara a la Copa del Mundo de 2026, lo que representará un desafío económico para los aficionados que deseen portar los colores de sus selecciones.

Este incremento forma parte de una estrategia global de la marca para ajustar sus márgenes de beneficio y responder al aumento en los costos de producción y logística a nivel internacional. Según informes del sector, el ajuste entrará en vigor a partir de marzo de 2026, coincidiendo con el lanzamiento de las nuevas colecciones diseñadas específicamente para el torneo que se celebrará en Norteamérica.

Detalles del incremento en las equipaciones

El ajuste de precios afectará a las dos categorías principales de jerseys que Nike comercializa globalmente. La versión “Stadium” (réplica), destinada al público general, pasará de los $115 dólares a los $135 dólares en el mercado europeo.

Por su parte, la versión “Match” o auténtica (la misma que utilizan los jugadores en el campo), que integra tecnología de última generación como la nueva Aero-FIT, experimentará un salto de los $175 dólares hasta los $190 dólares.

Este fenómeno de inflación en la indumentaria deportiva coloca a las prendas de Nike por encima de sus competidores directos. Mientras que otras firmas han optado por mantener sus tarifas actuales para el ciclo 2026, el gigante de Oregón ha decidido posicionar sus productos en un rango de precio superior, consolidando su enfoque hacia un mercado premium.

Impacto diferenciado en el mercado americano

Aunque los precios en Europa sirven como referencia base, analistas sugieren que el mercado de Estados Unidos y México podría ver incrementos porcentuales aún más drásticos.

Debido a la aplicación de nuevos aranceles y la alta demanda esperada en los países anfitriones, se estima que el alza podría alcanzar hasta un 40% en ciertas regiones y puntos de venta especializados, superando los máximos históricos registrados anteriormente en la industria del retail deportivo.

Para los seguidores de selecciones como Brasil, Francia, Inglaterra o el propio Estados Unidos, este ajuste significa que vestir la camiseta oficial requerirá una inversión considerablemente mayor en comparación con la edición de Qatar 2022.

