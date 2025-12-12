Mundial 2026: FIFA recibe más de cinco millones de solicitudes de entradas en 24 horas

La FIFA informó que recibió al menos cinco millones de solicitudes de entradas en las primeras 24 horas del más reciente sorteo de boletos para el Mundial 2026, torneo que organizarán de manera conjunta Estados Unidos, Canadá y México.

De acuerdo con un comunicado del organismo, las peticiones llegaron desde más de 200 países y territorios, siendo el partido de la fase de grupos entre Colombia y Portugal el más solicitado por los aficionados.

Otros encuentros que concentran una alta demanda son los duelos entre Brasil y Marruecos, México frente a Corea del Sur, Ecuador ante Alemania y el choque entre Escocia y Brasil.

La FIFA precisó que los países desde donde se han registrado más solicitudes son Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia, Alemania, Australia, Francia y Panamá. En el caso del combinado escocés, el Mundial de 2026 marcará su regreso a la máxima cita del fútbol tras 28 años de ausencia.

Los boletos para la fase de grupos están segmentados en cuatro categorías según el atractivo del partido. Para los encuentros considerados de mayor interés, el precio oficial mínimo ronda los 265 dólares, mientras que las entradas más costosas superan los 700 dólares.

En cuanto a la final, programada para disputarse en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, el costo de la entrada más económica parte desde los $4,100 dólares.

