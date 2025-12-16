FIFA reduce el precio de algunas entradas del Mundial 2026 tras duras críticas de los fans

La FIFA anunció que ha abierto un nuevo paquete de entradas muy económicas y centradas para aquellos aficionados que quieran seguir a su selección a lo largo de todo el torneo, no de manera puntual en un encuentro.

La FIFA anunció que se pondrán a disposición entradas de 60 dólares para todos los partidos del torneo en Norteamérica, que se entregarán a las federaciones nacionales de los países participantes.

Estas federaciones decidirán cómo distribuirlas entre los aficionados más fieles que hayan asistido a partidos anteriores, tanto en casa como fuera.

Aficionados de todo el mundo reaccionaron con conmoción e indignación la semana pasada al conocer los planes de venta de entradas de la FIFA, que no asignaban entradas en la categoría de menor precio a los equipos participantes.

New ticket pricing tier introduced for fans of qualified teams at FIFA World Cup 2026™



🎟️ Supporter Entry Tier tickets set at USD 60 each and available for all 104 matches



🎟️ Initiative designed to further support travelling fans following their national teams across the… pic.twitter.com/QGfzdLgSR2 — FIFA Media (@fifamedia) December 16, 2025

Duras críticas a la FIFA por los altos precios

Los precios más bajos oscilaban entre 120 y 265 dólares para los partidos de la fase de grupos que no involucraban a los países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México.

La FIFA ha recibido duras críticas, especialmente en Europa, por su estrategia de precios para las entradas del Mundial, que incluye la llamada “tarifa dinámica” y su funcionamiento como plataforma de reventa propia.

La tercera fase de venta de entradas comenzó el viernes pasado, y los aficionados pudieron solicitar entradas para partidos específicos por primera vez tras el sorteo del torneo del 5 de diciembre.

Una lista publicada por la Federación Alemana de Fútbol reveló que los precios oscilaban entre 180 y 700 dólares para los diferentes partidos de la fase de grupos. La Federación Inglesa de Fútbol compartió información sobre precios con el England Supporters Travel Club (ESTC), que mostró que, si un aficionado compraba una entrada para cada partido hasta la final, el costo total superaría los $7,000 dólares.

Denunciaron precios “exorbitantes”

La organización de aficionados Football Supporters Europe (FSE) calificó los precios de “exorbitantes” y pidió a la FIFA que detuviera inmediatamente la venta de entradas a través de las federaciones nacionales “hasta que se encuentre una solución que respete la tradición, la universalidad y la importancia cultural de la Copa del Mundo”.

El objetivo de los responsables del fútbol estadounidense al presentar su candidatura para el torneo hace siete años era ofrecer cientos de miles de entradas a 21 dólares durante la fase inicial de partidos.

Sin embargo, la FIFA ha implementado la tarifa dinámica en un Mundial por primera vez, tras su uso en la Copa Mundial de Clubes de este verano, con precios que fluctuarán según la demanda.

La última vez que Estados Unidos fue sede del Mundial, en 1994, los precios oscilaron entre 25 y 475 dólares. En Qatar 2022, los precios oscilaron entre aproximadamente 70 y 1.600 dólares cuando se anunciaron los detalles de las entradas.

La FIFA informó el martes que había recibido más de 20 millones de solicitudes de entradas durante lo que denomina la fase de “sorteo aleatorio”.

La tercera fase de ventas se extiende hasta el 13 de enero de 2026, y los solicitantes seleccionados serán notificados por correo electrónico en febrero y se les realizará el cargo automáticamente.

Seguir leyendo:

Mundial 2026: FIFA recibe más de cinco millones de solicitudes de entradas en 24 horas

Hinchas acusan a FIFA de “traición monumental” por los altos precios del Mundial 2026

Tunden a la FIFA por sus precios exorbitantes en entradas del Mundial 2026