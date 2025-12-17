Nueva York: el tiempo para hoy miércoles 17 de diciembre
Conoce el pronóstico del tiempo en Nueva York, para hoy miércoles 17 de diciembre para evitar sufrir los cambios en el clima
¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir este miércoles en Nueva York? Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a percibir rondará los 34ºF (1ºC) de máxima y 34ºF (1ºC) de mínima.
La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 3% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 13% durante el día y del 11% durante la noche.
Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 14.91 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:14 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 16:30 h. En total habrá 9 horas de sol a lo largo del día.
El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York
El clima en Nueva York mañana se prevén nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 45 y los 46 grados Fahrenheit (7 y 8ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 7% por la mañana, 96% por la tarde y 7% por la noche.
El clima en Nueva York
Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.
¿Cómo es el clima en Estados Unidos?
Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.
Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.
En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.
El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.