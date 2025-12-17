Partido de las Familias Trabajadoras respalda a Jessica González-Rojas para el Senado estatal

El Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York (NYWFP, por sus siglas en inglés) ya está apuntado a las contiendas estatales clave que tendrán lugar en 2026. Este miércoles hizo público su respaldo a la demócrata Jessica González-Rojas que busca el puesto de la colombiana Jessica Ramos en el distrito senatorial 13.

“El Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York está decidido a lograr un nuevo conjunto de garantías que saquen a los neoyorquinos de la inestabilidad económica. En el ciclo de 2026, el NYWFP apostará por candidatos comprometidos con la construcción de un movimiento impulsado por la gente y con lograr el cuidado infantil garantizado, la atención médica universal, la vivienda asequible y protecciones para los inmigrantes”, dijeron Ana Maria Archila y Jasmine Gripper, codirectoras del NYWFP, en un comunicado.

Sobre González-Rojas, destacaron la labor de la asambleísta para sacar adelante proyectos de comidas escolares universales en todo el estado, así como el cabildeo a favor de los inmigrantes, la justicia reproductiva y el aumento de ingresos para financiar servicios sociales.

“Me siento profundamente honrada de recibir el respaldo de un movimiento que siempre ha creído en construir poder desde la base y en lograr cambios reales para la gente trabajadora”, dijo en el mismo comunicado, González-Rojas. “Este apoyo trata sobre lo que podemos lograr juntos: defender a los inmigrantes, a los inquilinos, a los trabajadores y a las familias que con demasiada frecuencia quedan atrás, y demostrar que los valores progresistas y una gobernanza eficaz van de la mano. Me postulo para unir a las personas, escuchar y luchar todos los días por un Nueva York que funcione para todos”.

El distrito senatorial número 13 abarca vecindarios como Corona, East Elmhurst y Jackson Heights.



Para la Asamblea estatal

El NYWFP también apostará por la candidatura de Eli Northrup para el Distrito 69 de la Asamblea Estatal.

“Eli Northrup es un defensor público que ha dedicado su carrera a luchar por la justicia y a defender a las personas. Fue el candidato del WFP para el Distrito 69 de la Asamblea cuando se postuló por primera vez en 2024, y los miembros y afiliados votaron con entusiasmo para respaldarlo nuevamente este año. Como defensor público, Eli aportará una perspectiva única y necesaria a la conversación sobre la reforma del sistema penal “, indicó la organización política.

“He pasado toda mi carrera defendiendo a personas que enfrentan enormes adversidades. Como defensor público y defensor de políticas públicas, sé lo importante que es que las familias trabajadoras tengan una voz en Albany”, dijo el candidato al Distrito 69 de la Asamblea, Eli Northrup.

“El Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York es poderoso y estratégico en su compromiso con la construcción de un Nueva York más justo y asequible. Estoy muy emocionado de trabajar junto a ellos para asegurar lo que el Upper West Side merece: atención médica universal, justicia migratoria, derechos de los inquilinos y una defensa sólida para el estado de Nueva York”, agregó.