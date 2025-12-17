Qué deudas son perdonadas automáticamente cuando alguien fallece

Pensar en qué sucede con las deudas después de la muerte no suele ser una prioridad, pero los datos muestran que debería ser parte de la planeación financiera. En Estados Unidos, una parte importante de las obligaciones económicas no desaparece automáticamente cuando alguien fallece, y en ciertos casos puede afectar directamente a los familiares.

De acuerdo con Debt.com, alrededor del 55% de los estadounidenses cree que dejará deudas a un ser querido al morir.

Casi la mitad de ellos estima que heredará entre $10,000 y más de $30,000 en compromisos financieros.

Además, más del 37% de las personas afirma haber adquirido nuevas deudas tras la muerte de un familiar, una cifra que ha ido en aumento en los últimos años.

Cuando una persona fallece, sus deudas se gestionan a través de su patrimonio mediante un proceso legal conocido como sucesión (probate).

El albacea vende activos, paga a los acreedores y reparte lo que queda entre los herederos.

Si el patrimonio no alcanza para cubrir todas las obligaciones, muchas deudas no garantizadas simplemente quedan sin pagar. Sin embargo, existen excepciones importantes.

Deudas de tarjetas de crédito

Los saldos de tarjetas de crédito no se cancelan automáticamente. El patrimonio es responsable de pagarlos y las compañías pueden presentar reclamaciones legales.

Los familiares no suelen ser responsables personalmente, salvo que fueran cotitulares de la cuenta.

Los usuarios autorizados no heredan la deuda, pero el proceso puede retrasar la distribución de bienes.

Hipotecas y préstamos con garantía sobre la vivienda

Las hipotecas y los préstamos sobre el valor de la vivienda siguen vigentes tras el fallecimiento.

Si los herederos desean conservar la propiedad, deben continuar con los pagos o refinanciar el crédito a su nombre. De lo contrario, el prestamista puede iniciar un proceso de ejecución hipotecaria.

Préstamos para autos

El prestamista mantiene derechos sobre el vehículo hasta que el préstamo se liquide. Los herederos pueden asumir los pagos o devolver el auto.

Si el patrimonio vende el vehículo, el préstamo debe pagarse antes de repartir cualquier herencia.

Deudas médicas

Las facturas médicas acumuladas antes del fallecimiento se cobran al patrimonio.

Estas deudas pueden ser elevadas, especialmente en casos de enfermedades crónicas o cuidados prolongados, y deben resolverse antes de que los herederos reciban una herencia.

Préstamos personales

Los préstamos personales, ya sean bancarios o en línea, también se pagan con el patrimonio.

Si están respaldados por un bien, el acreedor puede reclamarlo. Si no tienen garantía, pasan a ser una reclamación más contra el patrimonio.

Préstamos estudiantiles

Los préstamos federales para estudiantes suelen ser cancelados cuando el prestatario fallece. En cambio, los préstamos privados generalmente no se perdonan.

Si existe un codeudor, este puede seguir siendo responsable del pago, salvo que el contrato indique lo contrario.

Cómo proteger a tus seres queridos

Conocer qué deudas permanecen tras la muerte permite tomar medidas preventivas. Reducir saldos pendientes y estructurar un plan de pago puede aliviar la carga futura del patrimonio. Entre las opciones más comunes se encuentran:

-Consolidación de deudas, que unifica varios pagos en uno solo, normalmente con menor tasa de interés.

-Liquidación o negociación de deudas, que busca acuerdos para pagar menos de lo adeudado, especialmente en tarjetas de crédito o préstamos no garantizados.

-Planes de pago estructurados, ofrecidos por agencias de asesoría crediticia, que facilitan saldar deudas durante la vida del titular.

Aunque existe la creencia de que las deudas mueren con la persona, la realidad es más compleja. Algunas obligaciones se extinguen, pero otras permanecen ligadas al patrimonio.

Actuar con anticipación puede marcar la diferencia entre dejar apoyo financiero o problemas económicos a quienes más importan.

