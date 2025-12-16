El monto exacto que debes pagar a tu tarjeta de crédito y evitar intereses, según expertos

Si quieres mantener una buena reputación con tu tarjeta de crédito, además de mantener los pagos al día, los expertos afirman que la diferencia suele estar en un punto clave: cuánto pagas al mes.

Aunque muchas personas creen que cubrir el pago mínimo es suficiente para “estar al día”, especialistas en finanzas personales coinciden en que ese hábito es el principal detonante de intereses elevados y deudas que se prolongan por años.

Entender el monto exacto que conviene pagar no solo ayuda a evitar intereses, también permite mejorar el historial crediticio y recuperar la línea disponible más rápido.

¿Cuál es el monto exacto que debes pagar para no generar intereses?

De acuerdo con el sitio web mexicano RappiCard, el único pago que realmente evita intereses es el pago para no generar intereses, también conocido como pago total del saldo.

Sin embargo, para muchos puede ser una solución radical y poco estable, por lo que otro monto ideal es un 25%, 30% o hasta 35% por encima del pago mínimo. De este modo no evitas intereses, pero sí acortas los periodos de aumento.

Pagar solo el mínimo mantiene tu cuenta activa, pero no frena los intereses. En la práctica, significa que el banco seguirá cobrando intereses sobre el saldo restante, incluso si cumples puntualmente.

Pero si tu objetivo es no pagar intereses, debes liquidar el 100% del saldo facturado. Aunque no siempre es un escenario viable, hazlo si tienes la oportunidad. Es como pagar un crédito a una sola cuota.

La fecha de corte, límite y los pagos en partes

Conocer estas dos fechas es clave para pagar de forma estratégica. La fecha de corte define qué compras entran en tu estado de cuenta, mientras que la fecha límite de pago es el último día para pagar sin recargos.

Pagar justo antes de la fecha límite te permite aprovechar tu flujo de efectivo sin generar intereses. Además, hacer pagos antes del corte puede reducir el saldo que se reporta al buró de crédito, lo que beneficia tu calificación.

Asimismo, dependiendo del flujo de tus finanzas, otro proceso que resulta provechoso es hacer varios pagos al mes, no uno solo antes de la fecha límite.

Hacer pagos quincenales o semanales ayuda a mantener el saldo bajo y reduce el monto sobre el que se calculan intereses. Lo fundamental es que, al final del periodo, el total pagado cubra al menos el saldo para no generar intereses.