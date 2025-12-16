Por qué liquidar la hipoteca anticipadamente podría ser un error

Comprar una vivienda suele ser la mayor inversión de la vida, por lo que terminar de pagarla antes de tiempo puede parecer una meta ideal. Sin embargo, adelantar pagos de la hipoteca no siempre es la mejor decisión financiera y, en ciertos casos, puede implicar costos ocultos que conviene evaluar con cuidado.

Pagar la hipoteca anticipadamente ofrece tranquilidad y reduce el monto total de intereses, pero también tiene desventajas que dependen de la situación personal de cada propietario.

Especialistas recomiendan analizar al menos cuatro escenarios en los que mantener el plan de pagos original podría ser más conveniente.

Uno de ellos es la posible pérdida de rendimientos por inversión.

A largo plazo, el mercado bursátil ha ofrecido un rendimiento anual promedio cercano al 10%, de acuerdo con el índice S&P 500.

Si la tasa de interés de la hipoteca es menor a ese porcentaje, destinar dinero extra a liquidarla podría significar renunciar a ganancias potencialmente más altas al invertir esos recursos.

Otro punto a considerar es el impacto fiscal.

En Estados Unidos, los intereses hipotecarios pueden ser deducibles de impuestos para quienes detallan deducciones.

Al eliminar esa deuda, también desaparece esa deducción, lo que en algunos casos puede traducirse en un ingreso gravable más alto y, por lo tanto, en una mayor carga fiscal anual.

La liquidez es otro factor clave. Hacer pagos adicionales reduce el efectivo disponible para emergencias.

Si surge un gasto inesperado y el dinero ya se destinó a la hipoteca, la persona podría verse obligada a vender inversiones o recurrir a un préstamo personal, lo que suele implicar tasas de interés más elevadas.

Además, algunos préstamos incluyen penalizaciones por pago anticipado.

Estas comisiones se aplican cuando el prestatario liquida parte o la totalidad de la hipoteca antes del plazo establecido, lo que puede disminuir o incluso anular el beneficio financiero de adelantar pagos.

Aun así, hay situaciones en las que pagar la hipoteca antes de tiempo sí puede tener sentido.

Para algunas personas, la tranquilidad emocional vale más que cualquier rendimiento potencial.

También es una alternativa razonable para quienes no tienen tolerancia al riesgo y prefieren reducir deudas en lugar de mantener dinero invertido durante periodos de volatilidad.

En estos casos, suele ser mejor adelantar pagos que dejar el dinero en una cuenta bancaria con rendimientos mínimos.

Liquidar la hipoteca anticipadamente también permite ahorrar intereses, aumentar el capital acumulado en la vivienda y facilitar el acceso a créditos respaldados por el valor del inmueble en el futuro.

Para quienes están cerca de la jubilación, eliminar este gasto fijo puede ser especialmente atractivo, sobre todo si la hipoteca representa su mayor obligación mensual.

Una opción intermedia es la estrategia equilibrada.

Algunos propietarios dividen su dinero extra entre pagos adicionales al capital de la hipoteca e inversiones.

De este modo, reducen la deuda mientras permiten que parte de su dinero crezca a largo plazo.

Asesores financieros coinciden en que el objetivo de no tener deudas no debe alcanzarse sacrificando la flexibilidad financiera.

Mantener un fondo para emergencias y diversificar entre bienes raíces, inversiones bursátiles y otros activos suele ser una estrategia más sólida.

Sigue leyendo:

– 4 cosas que debes hacer si quieres heredar tu casa

– Crecen los precios de viviendas en zonas económicas y caen en las de mayor costo

– Descubre el secreto de los ‘millonarios silenciosos’ para crear riqueza