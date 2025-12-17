Deudas del Seguro Social: ¿En qué casos se aplican descuentos del pago de tus beneficios?

En una realidad en la que la economía del país está en un punto complicado por la inflación y el aumento creciente de los precios por los aranceles, a niveles que no habíamos visto antes de 2020, así como un alto desempleo, las personas han tenido que recurrir a la tarjeta de crédito y el endeudamiento en general para sufragar sus gastos y llegar a fin de mes.

Actualmente, la deuda de tarjetas de crédito a nivel nacional supera los $1,23 billones de dólares y muchas personas jubiladas son altamente vulnerables, pues utilizan este instrumento para financiarse, sin importar las altas tasas de interés que tienen que pagar, ante la dificultad de acceder a otras fuentes de ingreso.

Cuando esta situación se sale de control, la deuda puede provocar que los acreedores lleguen a presionar fuertemente a sus clientes para obligarlos a decidan embargar a los usuarios de sus tarjetas y para cubrir los pagos, incluso pueden tomar sus beneficios del Seguro Social, incluso aunque son la base de sus presupuestos mensuales para cubrir gastos esenciales como vivienda, alimentación y medicamentos.

A medida que la deuda familiar entre los estadounidenses mayores sigue en incremento, también crece el riesgo de que los bancos y otras instituciones de crédito recurran al embargo de bienes, ante la dificultad de muchas personas jubiladas con dificultades para cumplir con su gasto mensual y el pago de sus deudas, sin contar los problemas de salud que genera el estrés ante un posible embargo.

Si bien la ley federal cuenta con sólidas protecciones para los ingresos del Seguro Social, existen algunas excepciones que las personas jubiladas deben considerar al momento de manejar sus créditos.

¿Qué deudas se pueden descontar de tus beneficios del Seguro Social?

Si bien, los beneficios del Seguro Social generalmente están protegidas contra embargos por parte de la mayoría de los acreedores, siempre hay una excepción. De acuerdo con la ley, existen algunas que sí se pueden cobrar directamente de sus prestaciones mensuales, que aplican a rubros específicos:

Impuestos federales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS en inglés) por ley tiene la facultad de embargar una parte del dinero que se deposita en el Seguro Social si el beneficiario tiene adeudos de impuestos federales atrasados. Aunque no puede retener la totalidad del depósito, sí puede tomar una parte proporcional de cada pago hasta cubrir la totalidad del adeudo.

El monto exacto que se retiene depende de cada caso, ya que se aplica un porcentaje máximo del 15%, de acuerdo con el Federal Payment Levy Program (FPLP).

Préstamos federales para estudiantes

Muchos prestatarios que ya son adultos mayores aún tienen deudas por préstamos estudiantiles, ya sea por su propia educación o por los préstamos Parent PLUS que solicitaron para sus hijos. Si el titular del crédito cae en mora, el gobierno tiene la facultad de embargar tus beneficios del Seguro Social.

En estos casos, también se aplican cobros máximos del 15% del beneficio mensual hasta cubrir la totalidad del adeudo e implica también un impacto puede ser significativo en el ingreso de una persona jubilada con un ingreso fijo.

Obligaciones de manutención infantil y pensión alimenticia

Si el adulto beneficiario tiene adeudos por manutención infantil o conyugal, los beneficios del Seguro Social también son embargados para saldar esas deudas. Para ello, las agencias estatales pueden solicitar a la Administración del Seguro Social (SSA) que retenga una parte de este pago hasta que la manutención atrasada se haya cubierto completamente.

En este caso, a diferencia de los anteriores, el embargo por obligaciones puede aplicarse por montos mayores y variará según la orden emitida, el monto del adeudo y la mensualidad que tiene que pagar el responsable.

Sobrepagos a agencias federales

Cuando una agencia gubernamental o el propio Seguro Social, determina que recibiste pagos excesivos o no justificados por parte del gobierno, puede reducir tus pagos para recuperar los fondos que entregó en exceso. En estos casos, la SSA generalmente envía una notificación por anticipado, aunque permite apelar, argumentando dificultades económicas, para solicitar un descuento menor.

¿Qué hacer si el monto de tu deuda amenaza sus ingresos de jubilación?

Si el nivel de tu deuda se acerca a este punto, amenazando el total de tus beneficios del Seguro Social, existen varias opciones, particularmente, estrategias que puedes usar para proteger tus ingresos de jubilación y reducir el estrés financiero antes de llegar a un punto inmanejable:

Si tienes dificultades con sus préstamos estudiantiles federales, existen programas para aliviar la deuda como los planes de pago definido por los ingresos (IDR) o el alivio basado en dificultades económicas, que sirven para evitar que los deudores caigan en situaciones de incumplimiento de pago y evitar el embargo.

Mientras que para la deuda tributaria federal, el IRS también cuenta con planes de pago a plazos y programas de liquidación antes de legar a una situación de embargo.

En el caso de otras deudas que no pueden recurrir al Seguro Social como garantía, la presión financiera puede afectar su presupuesto de jubilación. Para evitar una situación comprometida hasta este punto, existen herramientas como la consolidación de una deuda, así como la gestión y la liquidación, que reducen el monto de intereses a pagar y ayudan a agilizar los pagos.

Este tipo de estrategias significa un respiro muy necesario para adultos mayores con ingresos fijos.

Sigue leyendo:

– El monto exacto que debes pagar a tu tarjeta de crédito y evitar intereses, según expertos

– Qué pasa si no pagas deudas médicas de menos de $1,000 dólares

– 3 razones por las que deberías jubilarte en 2026