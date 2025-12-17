Trump ofrece fiesta de Janucá y afirma que ha hecho mucho por Israel

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue el anfitrión de una recepción con motivo de la festividad de Janucá este martes en la Casa Blanca. El mandatario repasó las acciones de su Administración en relación con Israel y la seguridad en Medio Oriente.

Durante su intervención en el Salón Este, el presidente destacó la extensión de los logros alcanzados durante su mandato en materia de política exterior. Trump enfatizó su papel como aliado estratégico del Estado judío y la magnitud de las medidas implementadas bajo su supervisión.

“He hecho mucho por Israel, que tengo que leer. ¡Miren son muchas páginas!”, afirmó el presidente mientras mostraba el contenido a los asistentes. En su discurso, que se extendió por 40 minutos, añadió: “Siempre seré amigo y defensor del pueblo judío”.

Asimismo, el republicano advirtió sobre la composición actual del Congreso, señalando que “hay que tener mucho cuidado” debido a la presencia de legisladores que calificó como “antisemitas”.

Advertencia a Hamás en medio de los conflictos en Gaza

El mandatario también aprovechó el encuentro para resaltar acciones militares y diplomáticas recientes, entre las cuales mencionó el ataque a instalaciones nucleares en Irán realizado en junio y la mediación de su Gobierno en el actual cese del fuego en la Franja de Gaza.

“Logramos paz en Medio Oriente y tenemos una paz real (…) si Hamas actúa mal, saben que será un gran problema”, declaró.

El acto central incluyó el encendido de la menorá, liderado por el rabino Levi Shemtov y el secretario de Comercio, Howard Lutnick. La audiencia, compuesta por senadores republicanos, empresarios, activistas y figuras de medios de comunicación conservadores, acompañó el rito con cantos tradicionales mientras el mandatario observaba desde el público.

La celebración concluyó en un ambiente de respaldo político, a pesar de las acusaciones cruzadas de antisemitismo que persisten entre los partidos Demócrata y Republicano en el Congreso.

Con información de EFE

