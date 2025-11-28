Trump anulará todas las órdenes ejecutivas firmadas con ‘autopen’ por Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que dejará sin efecto todas las órdenes ejecutivas firmadas por su predecesor, Joe Biden, con un bolígrafo automático o autopen, una herramienta utilizada desde hace años en la administración federal para autenticar documentos cuando el mandatario no puede firmar personalmente.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump afirmó que “aproximadamente el 92%” de los documentos rubricados durante el gobierno de Biden fueron firmados con este dispositivo, lo que —según él— los convierte en inválidos.

“Cualquier documento firmado por ‘Adormilado Joe’ con el autopen queda por la presente rescindido y sin efecto alguno”, escribió el republicano, acusando a los empleados del expresidente de haber actuado “de forma ilegal”.

El mandatario aseguró que, si Biden reconoce haber usado el autopen, podría enfrentar cargos por perjurio. Desde su campaña y ahora en la Casa Blanca, Trump ha insistido en que el demócrata “no sabía lo que estaba firmando” y que delegaba decisiones clave en su equipo, una afirmación que Biden y sus voceros han rechazado repetidamente.

En junio, Trump ya había ordenado una investigación sobre el uso del autopen durante el gobierno anterior. Tanto él como legisladores republicanos argumentan que el recurso habría sido empleado para ocultar un supuesto “deterioro cognitivo” del expresidente.

No obstante, el uso del autopen está regulado desde hace décadas y ha sido utilizado por administraciones de ambos partidos.

El anuncio de este viernes llega un día después de un nuevo altercado del presidente con una periodista, que volvió a encender críticas sobre su trato hacia mujeres de la prensa.

Durante una comparecencia en Florida, una reportera cuestionó por qué Trump culpa a las políticas migratorias de Joe Biden por el ataque armado del miércoles en Washington D.C., donde una agente de la Guardia Nacional murió y otro continúa en estado crítico.

El presunto atacante, Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano evacuado a Estados Unidos en 2021 bajo el programa Operation Allies Welcome, fue revisado y recibió asilo en 2025 bajo la actual administración.

“¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida?”, respondió Trump. “Vinieron en un avión junto a miles de personas que no deberían estar aquí”, añadió.

