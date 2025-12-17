Vuelo de KLM termina en aterrizaje forzoso y caos para pasajeros por culpa de una rata

Un vuelo comercial de KLM que cubría la ruta entre Ámsterdam y el Caribe se convirtió en una experiencia tan inesperada como inquietante luego de que una rata fuera detectada moviéndose dentro de la cabina en pleno trayecto.

El incidente, ocurrido el 10 de diciembre, obligó a modificar los planes del viaje y dejó a decenas de pasajeros varados mientras la aerolínea activaba sus protocolos de seguridad.

El Airbus A330 había despegado desde el aeropuerto Schiphol con destino a Aruba y una escala posterior en Bonaire. Sin embargo, mientras la aeronave sobrevolaba el océano Atlántico, varios pasajeros notaron la presencia del roedor, que fue captado en video mientras trepaba por una barandilla del interior del avión. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se escuchan gritos y expresiones de sorpresa, reflejo del desconcierto vivido a bordo.

“Es muy desafortunado para los pasajeros que tuvieron que experimentar esto”, declaró un portavoz de KLM al medio neerlandés RTL News. La aerolínea explicó que, debido a que el animal fue descubierto cuando el avión ya se encontraba sobre el mar, el piloto no tuvo otra opción que continuar hasta Aruba, el primer punto seguro de aterrizaje.

Del susto en el aire al aterrizaje obligado

Una vez en tierra, la aeronave fue retirada de servicio de inmediato y sometida a una limpieza profunda y a una inspección técnica completa, según reportó el diario británico The Independent. KLM aseguró que durante el vuelo la tripulación mantuvo la calma y vigiló de cerca al animal para evitar que se acercara a zonas sensibles.

“Los pasajeros permanecieron tranquilos y el personal estuvo atento en todo momento. El animal no se acercó a la comida ni a las áreas de servicio”, señaló el portavoz de la compañía aérea, en un intento por tranquilizar al público.

A pesar de ello, el impacto del incidente fue considerable. Los pasajeros afectados recibieron alojamiento durante la noche en Aruba mientras la aerolínea trabajaba contrarreloj para ofrecer alternativas de transporte y reprogramar los vuelos hacia sus destinos finales en el Caribe. Para muchos, el viaje soñado comenzó con una anécdota difícil de olvidar.

Hasta el momento, KLM no ha podido confirmar cómo la rata logró ingresar al avión. Expertos en aviación señalan que estos animales suelen colarse durante las operaciones en tierra, especialmente en aeropuertos con alta actividad, zonas de carga o catering, donde pueden acceder al fuselaje antes del cierre de compuertas.

Más allá del evidente problema de higiene, la presencia de roedores en una aeronave representa un riesgo serio para la seguridad. Las ratas pueden roer cables eléctricos y otros componentes críticos, lo que podría provocar fallas técnicas o incluso incendios a bordo, una preocupación conocida dentro de la industria aérea.

Este no es un caso aislado. En 2024, pasajeros de un vuelo de Spirit Airlines que viajaba de Dallas a Los Ángeles reportaron haber visto lo que parecía ser una rata corriendo por encima de un compartimento de equipaje. En ese entonces, el episodio también generó temor y cuestionamientos sobre los controles sanitarios en los aviones.

Aunque las aerolíneas cuentan con protocolos estrictos de limpieza y mantenimiento, incidentes como este recuerdan que incluso en uno de los medios de transporte más regulados del mundo pueden ocurrir situaciones imprevistas. Para los pasajeros del vuelo de KLM, la experiencia fue comparable a una película de terror improvisada a 35 mil pies de altura, sin opción de cambiar de canal.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad, la higiene y la respuesta de las aerolíneas ante emergencias poco convencionales. Mientras tanto, el video del roedor sigue circulando en redes sociales, alimentando comentarios, bromas y preocupación entre viajeros frecuentes que esperan que su próximo vuelo incluya cualquier cosa, menos un pasajero de cuatro patas no invitado.

Sigue leyendo:

* El impactante hallazgo de una “rata gigante” en el drenaje de la CDMX

* Encuentra rata muerta en comida preparada que compró en el supermercado

* VIDEO: Graban a ratón cayendo en una freidora en un restaurante de hamburguesas