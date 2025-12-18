Concejo Municipal enfrenta críticas por proponer un alza del 16% en sus sueldos

Los intentos del Concejo Municipal de aprobar un aumento salarial de última hora desataron fuertes críticas este martes por parte de organizaciones de control del buen gobierno, que acusaron a los concejales de recurrir a un atajo legal que debilita la confianza pública y bordea las restricciones de la Carta de la Ciudad.

El debate gira en torno a un proyecto de ley presentado por la concejal Nantasha Williams, demócrata de Queens, que elevaría el salario de los miembros del Concejo de $148,500 dólares a $172,500 dólares anuales, luego de casi una década sin ajustes.

La medida también contempla incrementos para el alcalde, el defensor público y los presidentes de distrito.

Durante una audiencia pública, Grace Rauh, directora ejecutiva de Citizens Union, calificó la iniciativa como una maniobra “egoísta” y advirtió que un incremento del 16 % en los sueldos, impulsado en pleno período de transición, sienta un precedente preocupante.

A juicio de Rauh, el mecanismo propuesto busca esquivar la prohibición de aumentar salarios en esta etapa y trasladar la decisión al próximo ciclo político.

Decisión difícil para Mamdani

Aunque la audiencia no habilita un aumento inmediato, el procedimiento permitiría que el alza quede en la agenda para 2026, lo que podría convertirla en una de las primeras decisiones del alcalde electo Zohran Mamdani.

Ese escenario coloca al futuro mandatario en una posición incómoda: aceptar un aumento de su propio salario —de $258,750 a $300,500 dólares— apenas días después de asumir, o vetar la legislación y tensar la relación con el Concejo.

Tanto Rauh como Samantha Sánchez, gerente de políticas de Common Cause New York, coincidieron en que los funcionarios electos deben recibir una remuneración acorde con el costo de vida en la ciudad, según el New York Post.

Sin embargo, subrayaron que el camino adecuado es la conformación de una comisión independiente de compensación, una práctica utilizada durante décadas para evaluar ajustes salariales con criterios técnicos y transparencia.

Sánchez sostuvo que ese mecanismo garantizaría una revisión legítima y responsable, mientras que Rauh remarcó que existen alternativas legales para avanzar sin forzar el proceso, como modificar la normativa para que otro funcionario designe la comisión, en lugar de sortear al alcalde entrante.

Williams defendió su iniciativa argumentando que la creación de una comisión demoraría aún más una discusión que, dijo, siempre genera rechazo ciudadano sin importar el procedimiento. Reconoció que los aumentos salariales suelen ser impopulares, pero sostuvo que la deliberación extensa tampoco garantiza consenso.

El intento inicial de acelerar la votación antes de la asunción de Mamdani fue descartado luego de que se señalara que la ley municipal impide aprobar aumentos durante el período de transición posterior a las elecciones.