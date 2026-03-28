¿Dónde serán las protestas ´No Kings´ anti Trump hoy en Nueva York? Alerta por cierre de calles y cambio en rutas de buses

Nueva York, una de las regiones más opuestas a las políticas de Donald Trump -nativo de la ciudad- tiene previsto unirse masivamente hoy a las protestas ´No Kings´ convocadas alrededor del país.

Teniendo como meta concentrarse en 7th Ave y Central Park South de 2 a 4 p.m., se han organizado varios puntos de partida en Manhattan, Brooklyn y Queens. Los detalles actualizados pueden consultarse en la página oficial “No Kings NYC”.

En la concentración en Manhattan se espera que hablen el alcalde Zohran Mamdani -quien ha dicho mantener una “relación honesta y directa” con Trump-, la fiscal estatal Letitia James, el reverend Al Sharpton y el actor Robert De Niro.

Como es normal antes y durante este tipo de actividades masivas, varias calles son cerradas al tráfico vehicular, afectando rutas de buses y accesos al Metro. Además la Policía de Nueva York (NYPD) mantiene patrullaje adicional por la guerra en Medio Oriente. Se recomienda consultar el portal de MTA o la aplicación MYmta para conocer los detalles y los cambios actualizados. Más información en la página oficial del Departamento de Transportes (DOT).

Es la 3era convocatoria de este tipo durante el 2do gobierno de Trump iniciado en enero del año pasado. La primera fue el 14 de junio de 2025, en el 79 cumpleaños del mandatario y coincidió con un desfile militar con motivo del 250 aniversario del Ejército. Congregó a un número estimado de 5 millones de participantes en aproximadamente 2,100 localidades. La segunda ocurrió el 18 de octubre de 2025 y fue aún más masiva. Los organizadores estimaron unos 7 millones de asistentes en más de 2,700 puntos de encuentro dentro y fuera del país.

La campaña “No Kings” busca ahora rechazar las políticas de la Casa Blanca de detención de inmigrantes, la guerra contra Irán y otras medidas que consideran restrictivas contra las libertades y derechos civiles en el país.

Además de la gran protesta en Manhattan, se esperan otras concentraciones y/o marchas hoy en:

Staten Island de 1 a 3:00 p.m. en Victory Boulevard y Royal Oak Road.

de 1 a 3:00 p.m. en Victory Boulevard y Royal Oak Road. El Bronx de 2 a 4:00 p.m. en la plaza Lou Gehrig.

de 2 a 4:00 p.m. en la plaza Lou Gehrig. Brooklyn en Park Slope de 1 a 3:00 p.m.

en Park Slope de 1 a 3:00 p.m. Queens de 1 a 2:00 p.m. en el Anfiteatro de Rockaway Beach, Beach 94th St.

de 1 a 2:00 p.m. en el Anfiteatro de Rockaway Beach, Beach 94th St. Nueva Jersey hay varias convocatorias.

hay varias convocatorias. Connecticut también se esperan varias actividades.

también se esperan varias actividades. Para otras ubicaciones alrededor del país consulte la página nacional. Tambien allí habrá transmisiones en vivo desde el Capitolio Estatal de Minnesota en St. Paul, que se ha considerado el punto neural de la protesta nacional (a las 3 p.m. hora del este), tras la ofensiva migratoria “Surge” que este año dejó dos ciudadanos estadounidenses muertos baleados por ICE.

Origen de la protesta

Al regresar a la Casa Blanca, en el contexto de su deseo de suspender la tarifa de congestión en Manhattan, Trump publicó el 19 de febrero de 2025 una foto suya coronado como un monarca, escribiendo”¡El peaje por congestión ha muerto! Manhattan, y toda Nueva York, están salvadas. ¡Larga vida al rey!”, en la cuenta oficial de la Casa Blanca en Twitter/X.

A la larga un juez federal falló en su contra a principios de este mes, determinando que fueron ilegales las intenciones “arbitrarias y caprichosas” de la Casa Blanca de detener el programa de peajes, dando un gran triunfo para la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien busca ser reelecta en noviembre próximo.

Previamente el nombre “No Kings” comenzó como un guiño a los principios fundacionales de Estados Unidos y a su rechazo a la monarquía británica -específicamente al rey Jorge III- durante la Guerra de la Independencia a finales del siglo XVIII.