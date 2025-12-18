EE.UU. reporta recaudación de $1,000 millones por eliminar exención a paquetes ‘minimis’

El gobierno de EE.UU. reportó que como consecuencia de derogar la exención a paquetes de bajo costo, también denominados como ‘minimis’, han recaudado $1,000 millones en aranceles, complicando el acceso legal al país de productos económicos, que afectaban a productores nacionales por sus precios peligrosamente bajos, aunque también afectaron a muchos hogares de bajos ingresos que los adquieren, mientras las incautaciones de bienes inseguros creció 82%.

De acuerdo con un reporte de la cadena CNN, citando datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), esta medida implementada en la primavera, redujo la popularidad de productos de marcas chinas de bajo costo como Temu, Shein y Alibaba, que se aprovecharon de la exención de aranceles a paquetes con un costo inferior a $800, para mantener precios ridículamente bajos, que sacaron del mercado infinidad de productos estadounidenses.

📢 NCTO's Kim Glas on why it was imperative the U.S. govt. end #deminimis, which allowed 1.4B low-value shipments to enter the U.S. duty free & uninspected, harming U.S. manufacturers & consumers. CBP now has key information about what is in those boxes now subject to tariffs. pic.twitter.com/Br2LcKDmi2 — Close De Minimis (@CloseDeMinimis) December 18, 2025

El reporte confirma que la entrada en vigor de esos aranceles, ha generado una baja en la venta de este tipo de mercancías de bajo costo. Inicialmente, la medida se aplicó a productos procedentes de China y Hong Kong en mayo y posteriormente se aplicó de manera generalizada a todas las importaciones con costos por debajo de $800.

Trump argumentó que esta medida no solo ayudaría al Gobierno a aumentar los ingresos por aranceles, sino que también impediría la entrada de drogas y otros productos ilícitos en el país, ya que les aplicarían inspecciones más rigurosas por parte de la CBP.

Una medida efectiva contra la competencia desleal desde China

Desde la entrada en vigor de esta medida a las importaciones desde China y Hong Kong, “las incautaciones de paquetes inseguros y no conformes han aumentado en un 82% y en su interior incluían: falsificaciones, narcóticos, productos electrónicos defectuosos y productos que contienen sustancias químicas peligrosas”, detalla el informe.

Antes de la entrada en vigor de esta medida, la CBP estimó que cada día pasaban por las aduanas del país un promedio de 4 millones de paquetes. Para finales de agosto, antes de que la exención global entrara en vigor, el número se redujo a un promedio de 1 millón de paquetes diario.

Actualmente, estos paquetes reciben aranceles que van del 10 al 50%, dependiendo del país de origen. Aunque en algunos casos, se aplica una cuota fija de entre $80 y $200 que expira en febrero.

Si bien la medida ha logrado incrementar la recaudación por aranceles, hay algunas mercancías que son esenciales para distintas empresas, mientras que muchos consumidores estadounidenses particulares desconocen que tendrán que cubrir el pago de estos aranceles en los casos en que el transportista no los incluya en el precio de los productos.

Great to see the closing of the de minimis rule is having a strong effect. Good by China junk! (good luck EU).

Source: wsj pic.twitter.com/a0cTR1Xn9l — Greg Autry🚀 (@GregWAutry) December 18, 2025

En el caso de los hogares con bajos ingresos, que cada vez tienen más dificultades para cubrir sus necesidades básicas, un estudio realizado en febrero por las escuelas economía de la UCLA y Yale, los paquetes de ‘minimis’ tienen una alta demanda en los códigos postales más pobres de Estados Unidos (alrededor del 48%), mientras que menos de la mitad de esta cifra (22%) se entregó en los más ricos.

Una polémica solución a una laguna legal

Sin embargo, esta medida para cerrar una laguna jurídica que estaba provocando serios daños a la industria estadounidense, podría ser derogada: Trump argumentó su decisión en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una ley que sustenta la mayor parte de los nuevos aranceles durante su segundo mandato.

En los primeros días del próximo año, la Corte Suprema de Justicia determinará si el presidente tiene esa autoridad de manera constitucional. Si el tribunal falla en su contra, los importadores, incluidos consumidores estadounidenses que hayan pagado aranceles sobre paquetes de bajo valor, podrían recibir reembolsos.

Sigue leyendo:

– Tráfico postal a EE.UU. cae 70% tras fin de exención de ‘minimis’ promovida por Trump

– Tribunal federal declara ilegales los aranceles de Trump: ¿qué significa para EE.UU.?

– EE.UU. elimina exención de aranceles a bienes de menos de $800; cambio provoca suspensión parcial de envíos