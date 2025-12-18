¿El “equipo ganador”? Un médico revela los beneficios del arroz con huevo

La combinación de arroz con huevo por mucho tiempo se consideró un plato humilde; sin embargo, el avance de la ciencia ha descubierto que se trata de una combinación poderosa digna de personas que hacen deportes o van al gimnasio.

El doctor Bruno Román explica que el valor biológico de esta combinación se complementa para aumentar el perfil de aminoácidos. Esto ocurre por la composición de ambos alimentos. Por una parte, tenemos que el arroz es limitante en lisina (un aminoácido esencial), mientras que el huevo es una proteína de referencia (patrón oro). Al unirlos, el huevo “rescata” los aminoácidos faltantes del cereal.

Román es creador de contenido científico con millones de seguidores, donde comparte información sobre el efecto de los alimentos en el cuerpo y como se pueden combinar para hacerlos más eficientes.

Esta sinergia entre alimentos eleva el Valor Biológico (VB) del plato. El cuerpo absorbe y utiliza esa proteína casi con la misma eficiencia que si fuera carne de alta calidad, pero a una fracción del costo. El huevo, ya de por sí, es una proteína completa; esto significa que tiene todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para reparar músculos, fortalecer la piel y hasta para fabricar hormonas. El arroz, aunque tiene proteínas, no las tiene todas en cantidades adecuadas.

“¿Cómo funciona? Cuando comes proteínas, tu cuerpo las descompone en aminoácidos, que son como las piezas de Lego que necesita tu organismo para ganar masa muscular, formar el cabello y la piel. El huevo tiene lisina y el arroz tiene metionina; dos aminoácidos que se necesitan mutuamente. Separados no son tan poderosos, pero juntos son un combo genial”, explica.

De “comida humilde” a tesoro nutricional

En un contexto en el que, históricamente, el arroz con huevo se ha visto como un plato de “escasez”, el doctor lo redefine como un alimento funcional y llama a no tener vergüenza de este sencillo, pero nutritivo plato:

“El arroz con huevos es un plato muy, pero muy saludable. Así que ya no tengas vergüenza por comer arroz con huevo, ¿okay? Aunque se ve como un plato bastante humilde, el arroz con huevo es muy rico en nutrientes”, agrega.

Esta poderosa combinación es una muestra de que no se necesita kale, semillas de chía o salmón importado para tener una alimentación saludable. La salud está en la alacena básica, siempre que se sepa combinar.

El arsénico y el índice glucémico

Román sostiene que el arroz tiende a absorber arsénico del suelo y el agua con más facilidad que otros cereales. Lavarlo y cocinarlo en exceso de agua (como la pasta) reduce este riesgo significativamente. También insiste en que la ensalada es la clave para bajar el índice glucémico del arroz blanco. La fibra de los vegetales ralentiza la absorción de los almidones, evitando picos de insulina.

“Hay que hacer algunas consideraciones: no le coloques tanto arroz, debes lavarlo muy bien y cocinarlo adecuadamente para eliminar el arsénico. Al agregar una ensalada, obtienes una mezcla altamente nutritiva que te mantendrá saludable”, señala.

Sigue leyendo: