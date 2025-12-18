Kate Middleton y el príncipe William comparten postal navideña junto a sus hijos

El príncipe William y Kate Middleton dieron a conocer una nueva imagen familiar como parte de su tarjeta navideña, en la que posan junto a sus tres hijos: el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis.

“Deseando a todos una muy Feliz Navidad”, escribieron en el mensaje que acompaña la fotografía.

La imagen fue capturada por el prestigioso fotógrafo Josh Shinner en Norfolk durante el mes de abril. En ella se observa a los príncipes de Gales sentados sobre el césped, rodeados de narcisos, con una expresión relajada y sonriente junto a sus hijos. Kate aparece abrazando a George, mientras Charlotte apoya la cabeza en el hombro de William. Louis, por su parte, sonríe sin sus dientes frontales y posa recostado entre las piernas de su padre.

La tarjeta navideña fue publicada dos días después de que los príncipes de Gales asistieran al tradicional almuerzo previo a la Navidad ofrecido por el rey Carlos III en el palacio de Buckingham, según informó el Daily Mail. Días antes, la familia también estuvo presente en el servicio Together at Christmas, encabezado por Kate Middleton en la Abadía de Westminster, un evento que congregó a 1,600 invitados y que se celebró en el mismo lugar donde la pareja contrajo matrimonio en 2011.

Está previsto que William, Kate y sus hijos se reúnan con el rey y la reina Camila en Sandringham para las celebraciones del Día de Navidad, incluida la tradicional caminata posterior al servicio religioso, durante la cual los integrantes de la familia real suelen saludar al público. Fuentes cercanas a la Casa Real indican que Carlos III también habría extendido la invitación a los hijos de su esposa y a otros familiares, como sus sobrinas, las princesas Beatrice y Eugenia; en contraste, su hermano Andrew no estaría considerado tras haber perdido sus títulos reales.

La difusión de la imagen también simboliza una etapa significativa para la familia, quienes recientemente se trasladaron a su nueva residencia, conocida como ‘Forest Lodge’, ubicada en Windsor Great Park.

Este cambio representa un nuevo comienzo después de un año particularmente complicado para la familia, luego de que Kate anunciara a inicios de 2025 que se encontraba en proceso de recuperación tras enfrentar un diagnóstico de cáncer, un periodo que el propio William describió como “brutal”.

Sigue leyendo: