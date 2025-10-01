El príncipe William y Kate Middleton han molestado a sus futuros vecinos

Hace unas semanas, se informó que el príncipe William y Kate Middleton están planeando una mudanza a una propiedad más grande. La familia real llegaría a la nueva residencia en diciembre de este año, pero estos meses los están aprovechando para dejar todo el sitio listo.

Además de reformas en la residencia, los príncipes de Gales han tenido reforzar la seguridad en el sitio y eso ha hecho molestar a algunos de los vecinos.

La propiedad a la que se mudarán es conocida como ‘Forest Lodge’ y está ubicada en Windsor Great Park, a poca distancia de donde viven actualmente.

Una de las primeras acciones que tomaron fue evacuar algunas de las casas cercanas, lo que se dice es que los habitantes de esas propiedades fueron reubicados, pero ahora se ha creado una zona de seguridad muy amplia alrededor de ‘Forest Lodge’ y ahora las personas tienen miedo de ser arrestadas por solo pasar por zona.

Según ‘The Sun’, la zona de seguridad abarca 150 acres y en ella se incluye un parque muy utilizado por los residentes. El mismo medio pudo conversar con algunos de los vecinos. “Muchos de nosotros hemos estado paseando a nuestros perros aquí durante 20 años, y que nos digan que ya no podemos hacerlo es como una patada en los dientes”.

“Pagamos anualmente para el mantenimiento de un parque, pero ya no nos van a permitir utilizar parte de él”, dijo otro vecino.

‘The Sun’ recogió declaraciones de otros residentes, quienes también se quejan de lo repentino de la prohibición. “Solo nos avisaron con unos días de anticipación que esta sección del bosque cerrará definitivamente. Ahora tendré que ir en coche para alejarme un poco más y sacar a pasear a mi perro“.

La idea de los príncipes de Gales es usar esta residencia como la definitiva por el resto de su vida, incluso cuando el príncipe William se convierta en rey del Reino Unido.

