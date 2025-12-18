La lista de estados más peligrosos para conducir en días feriados en EE.UU.

Delaware encabeza el ranking de los estados más peligrosos para conducir durante los días festivos en Estados Unidos, según un análisis basado en datos federales de seguridad vial que revela fuertes contrastes entre regiones del país.

El estudio fue elaborado por el bufete de abogados Phillips Law Firm, especializado en lesiones personales, a partir de estadísticas de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés). La investigación examinó los accidentes fatales ocurridos durante feriados federales entre 2019 y 2023 y calculó cuántas personas estuvieron involucradas en choques mortales por cada millón de residentes en cada estado.

A nivel nacional, el promedio se ubica en 51 personas involucradas en accidentes fatales por millón de habitantes durante un feriado federal. Sin embargo, varios estados superan ampliamente esa cifra, lo que confirma que viajar en días festivos implica riesgos adicionales para los conductores.

Delaware se posicionó en el primer lugar como el estado más peligroso para manejar en feriados, con 93 personas involucradas en choques fatales por millón de residentes. El Día de la Independencia resultó particularmente crítico en ese estado, con 18 personas involucradas en accidentes mortales solo durante esa fecha.

En el segundo puesto, con cifras igualmente alarmantes, se ubicaron Wyoming, Dakota del Norte, Carolina del Sur y Alabama, todos con 88 personas involucradas por millón de habitantes. En Wyoming, el feriado más peligroso fue el Día de Martin Luther King Jr., mientras que en Dakota del Norte el 4 de Julio volvió a destacar negativamente, con 19 muertes registradas en una sola jornada festiva.

Mississippi ocupó el tercer lugar del ranking con 83 personas involucradas en accidentes fatales por millón de residentes. En ese estado, el feriado más riesgoso fue el Día de Año Nuevo, una fecha que en varias regiones del país se asocia con un mayor consumo de alcohol y desplazamientos nocturnos.

La lista de los 10 estados más peligrosos para conducir durante feriados se completa con Louisiana, Arkansas, Nuevo México, Florida, Kansas, Tennessee, Oklahoma y Georgia, todos con tasas superiores al promedio nacional. En el caso de Florida, el análisis destaca a Año Nuevo como el día más mortal, con 286 personas involucradas en accidentes fatales.

El 4 de julio, por el tráfico, es otra de las fechas donde más accidentes de auto se dan. (Foto: Shutterstock)

El noreste de EE.UU. destaca como la región más segura para conducir en feriados

En contraste, el noreste del país aparece como una de las regiones más seguras para manejar en días festivos. Massachusetts registró la tasa más baja del país, con 18 personas involucradas en choques fatales por millón de habitantes durante feriados federales. No obstante, incluso allí existen fechas de mayor riesgo: Navidad fue el feriado más peligroso en ese estado, con 23 personas involucradas en accidentes mortales.

El Distrito de Columbia se ubicó como el segundo territorio más seguro para conducir en feriados, con 21 personas involucradas por millón de residentes. Su jornada más peligrosa fue Juneteenth, un feriado relativamente reciente a nivel federal.

Maine y Nueva York empataron como el tercer estado más seguro, con 23 personas involucradas en choques fatales por millón de habitantes. Utah ocupó el cuarto lugar entre los más seguros, con 26, seguido por Minnesota y New Hampshire, que cerraron el grupo de los 5 estados con menor riesgo durante los feriados.

A nivel nacional, el Día de la Independencia se consolidó como el feriado más letal para los conductores en EE.UU. El 4 de Julio encabezó las estadísticas de accidentes fatales en 19 estados. Texas reportó 226 personas involucradas en choques mortales durante esa fecha, seguido por California con 218 y Ohio con 109.

Por su parte, el Día de Año Nuevo fue el más peligroso en 12 estados, reflejando patrones de riesgo asociados al consumo de alcohol, la fatiga y los viajes nocturnos tras celebraciones prolongadas.

Un experto de Phillips Law Firm señaló que el aumento del tráfico durante los feriados juega un papel clave en estas cifras. “Cuando más personas salen a la carretera para visitar familiares o asistir a eventos, el riesgo de accidentes graves se incrementa de forma natural, especialmente si se combinan factores como el alcohol, el cansancio y rutas poco familiares”, explicó.

El especialista recomendó a los conductores extremar precauciones durante los viajes festivos, consultar reportes locales de tráfico antes de salir y planificar los trayectos con tiempo suficiente. “Salir con margen, evitar manejar bajo los efectos del alcohol y descansar adecuadamente puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y una tragedia”, advirtió.

Las autoridades de tránsito recuerdan que durante los feriados suele intensificarse la presencia policial y los controles de alcohol en sangre, pero insisten en que la responsabilidad individual es clave. Respetar los límites de velocidad, usar el cinturón de seguridad y evitar distracciones como el teléfono celular son medidas básicas que reducen de forma significativa el riesgo de sufrir un accidente fatal en las carreteras estadounidenses.

