Chofer con licencia de Nueva York que provocó choque mortal no habla inglés y entró sin documentos al país: acusación DHS

Huang Yisong, conductor de autobús con una licencia de Nueva York, ha sido acusado como sospechoso de un choque mortal en Tennessee.

Ayer el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Transporte (USDOT) anunciaron que Yisong, de 54 años, es un ciudadano chino con licencia de conducir comercial (CDL) de Nueva York que reprobó el examen de dominio del inglés que se le aplicó después del accidente múltiple del 9 de diciembre en Tennessee. El DHS indicó además que había ingresado sin documentos a Estados Unidos desde México en 2023.

Según un comunicado del DHS, Huang chocó su autobús detrás de un camión con remolque en la Interstate 40 West, provocando una reacción en cadena que causó la muerte de Kerry Smith e hirió a otras dos personas. Al parecer Huang estaba distraído por un video en su teléfono en el momento del accidente. Afortunadamente, no había pasajeros en el bus de Huang en el momento de la colisión.

Este caso ha sido citado por las autoridades federales del Departamento de Transporte (DOT) en su amenaza de retirar fondos a Nueva York alegando que más de la mitad de las licencias de conducir comerciales de este estado se han emitido a extranjeros indocumentados.

En 2023 Huang admitió ante agentes de la Patrulla Fronteriza que había ingresado al país sin documentos. Tras su confesión, quedó libre y se le proporcionó una permisos de trabajo y una tarjeta de seguro social (SSN). Así pudo obtener una licencia de conducir comercial Clase B.

“Los estados santuario de todo el país han estado emitiendo licencias de conducir comerciales a inmigrantes indocumentados. La administración Trump está poniendo fin al caos”, dijo la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en el comunicado.

El secretario de Transporte Sean P. Duffy, declaró: “La administración Biden les proporcionó la documentación que estos conductores extranjeros no cualificados necesitaban para obtener licencias de conducir camiones y operar vehículos de 40 toneladas en las carreteras. El hecho de que esta persona reprobara una prueba básica de inglés también pone en tela de juicio cómo obtuvo la licencia en primer lugar. En colaboración con la secretaria Noem, seguiremos luchando para garantizar su seguridad y la de su familia en las carreteras de Estados Unidos”.

En octubre siete personas fueron arrestadas en Long Island -incluyendo tres empleadas del DMV del estado Nueva York- como sospechosas de participar en un plan para hacer trampa en los exámenes de la licencia de conducir comercial (CDL) y tramitar permisos para solicitantes que no se presentaron a la oficina.

También ese mes una inmigrante salvadoreña fue acusada de conducir sin licencia al atropellar fatalmente a un peatón de 45 años en Long Island (NY) y huir. A fines de julio Raúl Luna Pérez, un inmigrante indocumentado de México con historial de violencia en Nueva Jersey, fue acusado como sospechoso de la muerte de la salvadoreña María Pleitez y su hija de 11 años por chocar su auto al conducir borracho.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.