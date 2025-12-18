La principal razón por la que muchos jubilados se quedan sin dinero

Para muchos jubilados, el mayor temor es una caída del mercado bursátil. Sin embargo, existe un riesgo aún más silencioso y frecuente que termina agotando los ahorros: el alto costo de la atención médica a medida que avanza la edad.

Un estudio de Fidelity Investments estima que una persona que se jubila a los 65 años en 2025 necesitará en promedio $172,500 para cubrir gastos médicos y de salud durante su retiro.

Esta cifra refleja una tendencia al alza que se ha mantenido durante años y que suele subestimarse en la planeación financiera.

El impacto real del aumento en los costos médicos

Durante los primeros años del retiro, especialmente en los 50 y 60, los gastos médicos pueden parecer manejables.

Sin embargo, conforme pasan los años, la probabilidad de necesitar más atención médica aumenta, al igual que el monto de las facturas.

Muchas estrategias de retiro consideran la inflación general. Por ejemplo, la conocida regla del 4% propone retirar ese porcentaje del ahorro el primer año y ajustarlo después por inflación.

El problema es que los costos médicos crecen más rápido que los precios promedio de los bienes de consumo.

De hecho, la estimación de Fidelity para 2025 es más de 4% superior a la del año anterior y muy distante de los $80,000 estimados en 2002, lo que evidencia el ritmo acelerado del encarecimiento de la atención médica.

Medicare no cubre todos los gastos

Contar con Medicare no significa estar protegido de todos los costos. Elegir mal un plan complementario o perder el período inicial de inscripción puede traducirse en copagos y deducibles elevados.

Revisar cuidadosamente la cobertura es clave para evitar gastos innecesarios que pueden erosionar rápidamente el ahorro del retiro.

El cuidado a largo plazo: el gasto que muchos olvidan

La estimación de $172,500 no incluye el cuidado a largo plazo, una necesidad que, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos, afectará a casi el 70% de las personas mayores de 65 años en algún momento.

Los costos son considerables. En 2024, el precio anual promedio de un cuarto semiprivado en un asilo fue de $111,325, mientras que vivir en una comunidad de asistencia costó alrededor de $70,800 al año.

Contratar un asistente de salud en casa implicó un gasto cercano a $77,796 anuales, de acuerdo con un informe de CareScout.

Cómo prepararse para los gastos médicos del retiro

Además de cubrir los gastos cotidianos, los especialistas recomiendan planear específicamente para la salud.

Para algunos jubilados, crear un fondo separado para gastos médicos futuros, similar a un fondo de emergencia, puede ser una estrategia efectiva.

Otra herramienta clave es la Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA). Estas cuentas ofrecen una ventaja triple:

-Las aportaciones son deducibles de impuestos,

-El dinero crece libre de impuestos, y

-Los retiros para gastos médicos calificados no pagan impuestos.

En muchos casos, no es una mala racha financiera lo que deja sin dinero a los jubilados, sino una falta de preparación frente a los costos de salud, que aumentan con el paso del tiempo y pueden superar cualquier previsión inicial.

