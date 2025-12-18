Quiénes recibirán pagos de hasta $5,108 del Seguro Social el 21 de diciembre

La Administración del Seguro Social avanza con la tercera ronda de pagos de diciembre para jubilados, con cheques mensuales que pueden alcanzar hasta $5,108. Esta etapa completa el calendario de depósitos del mes y depende de la fecha de nacimiento del beneficiario.

¿Cuándo llegan los pagos?

El Seguro Social distribuye los depósitos de diciembre en tres rondas.

-La primera se envió el 10 de diciembre a quienes nacieron del día 1 al 10 de cualquier mes del año.

-La segunda salió el 17 de diciembre para nacidos del día 11 al 20 de cualquier mes del año.

-La tercera corresponde a jubilados nacidos a partir del día 21, cuyo pago se programa para el 24 de diciembre. Aunque el grupo se identifica por el día 21 en adelante, el depósito se realiza el 24 por el calendario oficial del mes.

¿Quiénes son elegibles?

Los ciudadanos estadounidenses pueden solicitar beneficios de jubilación del Seguro Social desde los 62 años.

La elegibilidad básica depende de haber acumulado créditos laborales suficientes mediante aportaciones al sistema.

¿Cómo se determina el monto del cheque?

El pago mensual varía según tres factores clave:

1. Edad al jubilarse,

2. Cuánto se aportó durante la vida laboral, y

3. Cuántos años se contribuyó.

De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), un beneficiario que se retira a la edad mínima puede recibir hasta $2,831 al mes, mientras que quien retrasa el retiro hasta los 70 años puede alcanzar hasta $5,108 mensuales.

La SSA ofrece una calculadora oficial para estimar el monto personalizado de cada persona.

¿Cómo se financia el Seguro Social?

El programa se sostiene con un impuesto sobre la nómina que pagan empleadores y empleados.

Sin embargo, analistas advierten que, si el Congreso no actúa, la capacidad de emitir pagos completos podría verse comprometida tan pronto como en 2034, debido al aumento de jubilados y a una base de trabajadores más reducida.

