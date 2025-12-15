Qué sueldo necesitas para cobrar $5,252 del Seguro Social en 2026

Alcanzar el monto máximo en los pagos del Seguro Social no es automático y exige cumplir con requisitos estrictos de ingresos y de edad al momento de solicitarlo, además de contar con un buen sueldo durante varios años.

El Seguro Social ha sido durante décadas una de las principales fuentes de ingreso en la jubilación para millones de estadounidenses.

En algunos casos representa el sustento principal y, en otros, un complemento importante tras años de aportaciones al sistema.

Con el ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés), los jubilados recibirán un incremento de 2.8% en 2026, lo que eleva el beneficio mensual máximo a $5,251.

Para aspirar a ese monto máximo existen dos pasos clave.

El primero tiene que ver con los ingresos a lo largo de la vida laboral.

La mayoría de los trabajadores paga impuestos del Seguro Social mediante la nómina: 6.2% el empleado y 6.2% el empleador, mientras que los trabajadores independientes deben cubrir el 12.4% completo.

Sin embargo, no todos los ingresos están sujetos a este impuesto.

En 2026, el límite salarial gravable será de $184,500, frente a $176,100 en 2025.

Esto significa que si una persona gana, por ejemplo, $190,000 en 2026, $5,500 de ese ingreso no pagará impuestos del Seguro Social.

Para calificar al beneficio máximo, es necesario haber ganado al menos el límite salarial en 35 años, que son los que el Seguro Social utiliza para calcular el monto de la jubilación.

Alcanzar ese umbral durante esos 35 años implica haber pagado la cantidad máxima posible de impuestos al sistema.

Si 2026 forma parte de esos 35 años, los ingresos de ese año tendrían que ser, como mínimo, $184,500.

El límite salarial no es fijo y suele cambiar casi todos los años.

A diferencia del COLA, que se basa en la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos (CPI-W), el límite salarial se ajusta con base en el Índice Nacional de Salarios Promedio (NAWI), que refleja el crecimiento de los sueldos en el país.

De acuerdo con la Administración del Seguro Social, solo alrededor del 6% de los trabajadores supera ese límite en un año determinado, y apenas el 20% lo logra al menos una vez a lo largo de toda su carrera laboral.

El segundo requisito para obtener el beneficio máximo está relacionado con el momento en que se solicita la jubilación.

Al retrasar el cobro del Seguro Social después de la edad plena de retiro, el pago mensual aumenta en dos tercios de 1% por mes, lo que equivale a 8% adicional por año, hasta cumplir 70 años. A partir de esa edad, ya no hay incrementos por seguir esperando.

Para recibir el pago máximo de $5,251 mensuales en 2026, es indispensable cumplir tanto con el historial de ingresos elevados como con retrasar la solicitud hasta los 70 años.

Cumplir solo uno de estos requisitos no es suficiente para alcanzar el beneficio más alto permitido por el sistema.

