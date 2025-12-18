Más reclutas, más poder y nuevas tácticas: así se transforma la Patrulla Fronteriza bajo el mandato de Trump

En medio del desierto de Nuevo México y bajo un cielo abierto que se extiende hasta donde alcanza la vista, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos atraviesa una de las mayores transformaciones de su historia reciente.

Con un número récord de reclutas, muchos de ellos latinos, bilingües y originarios de comunidades fronterizas, la agencia acelera su expansión y endurece su entrenamiento como parte de un giro estratégico impulsado por el segundo mandato del presidente Donald Trump, de acuerdo con un amplio reportaje realizado por CNN.

Tras meses de solicitudes, la cadena de noticias obtuvo acceso poco común a la Academia de la Patrulla Fronteriza en Artesia, Nuevo México, justo cuando comenzaban a implementarse cambios clave en entrenamiento, tácticas operativas y tecnología. Las modificaciones, según líderes de la agencia, reflejan prioridades que llevaban años buscando consolidar y que ahora cuentan con respaldo político y presupuestal.

Durante la visita de CNN a finales de septiembre, cientos de reclutas formaban en uniforme verde para la inspección matutina. Ahí, el entonces subdirector interino de la Patrulla Fronteriza, Scott Good, destacó el papel de los nuevos agentes en la seguridad nacional. “Ustedes son una parte fundamental de la seguridad del país”, dijo ante la formación, subrayando que se trata de un trabajo exigente, pero con un fuerte sentido de propósito.

Entrenamiento más agresivo y tecnología de última generación

Uno de los cambios más significativos ocurre en el área de conducción y persecuciones vehiculares. Los simuladores de manejo ahora operan de manera regular y el entrenamiento de persecuciones, que había sido limitado en años recientes, fue reintroducido y ampliado tanto en entornos virtuales como en las pistas del extenso complejo de 3,700 acres. Para el jefe Jared Ashby, quien supervisaba la academia durante la visita de CNN, esta modificación responde a una lógica clara: frenar lo que considera incentivos para contrabandistas que antes sabían que los agentes no los perseguirían.

Bajo administraciones previas, las persecuciones no estaban prohibidas, pero sí sujetas a estrictas evaluaciones de riesgo tras una serie de accidentes fatales. Ahora, el uso de vehículos como herramienta de arresto vuelve a ser una táctica central. Esto ha llevado incluso a que cientos de agentes graduados durante el gobierno de Joe Biden regresen a la academia para cursos de actualización, ya que nunca recibieron entrenamiento en conducción ofensiva.

Agentes en entrenamiento practican tácticas de conducción y uso de nueva tecnología en el campus de la Patrulla Fronteriza, como parte de los cambios impulsados por la actual administración. (Foto: Gregory Bull/AP)

La modernización también alcanza el armamento. Los agentes en formación utilizan ahora miras de punto rojo, una tecnología que proyecta un punto sobre el objetivo y permite mayor visión periférica. Instructores citados por CNN aseguran que esta herramienta ha mejorado la precisión y la conciencia situacional, además de elevar las tasas de graduación y los puntajes en prácticas de tiro.

Según líderes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), estos cambios se financian con recursos de la llamada “The One Big Beautiful Bill Act” promovida por Trump. El plan incluye no solo entrenamiento actualizado y nuevas tecnologías, sino también la contratación de unos 3,000 agentes adicionales, que se sumarán a los más de 19,000 que ya sirven en todo el país.

Reclutas del borde mismo de la frontera

Las cifras reflejan la magnitud del crecimiento. Al momento de la visita de CNN, alrededor de 1,100 reclutas estaban inscritos en la academia, el número más alto desde 2009. Datos oficiales muestran que apenas el 1 de octubre de 2024 había poco más de 500 en entrenamiento. La meta es alcanzar unos 1,500 para junio de 2026. Para sostener este aumento, el campus se expande con nuevos dormitorios, gimnasios renovados y planes de nutrición adaptados a las exigencias físicas del programa.

El esfuerzo de reclutamiento se extiende por todo EE.UU., con especial énfasis en militares próximos a dejar el servicio activo. En eventos cerca de bases como Fort Hood, en Texas, reclutadores destacan beneficios familiares, estabilidad laboral y bonos de contratación. El interés ha crecido: CBP registró más de 103,000 solicitudes en el año fiscal 2025, un salto notable frente a los dos años anteriores.

Dentro de las aulas, el perfil de los nuevos agentes refleja una tendencia clara. Más de la mitad de los reclutas en una clase visitada por dicho medio hablaban español con fluidez y casi todos habían crecido en comunidades fronterizas. CBP estima que alrededor de la mitad de los agentes que sirven en la frontera suroeste son hispanos o latinos.

Esa cercanía cultural genera percepciones complejas en ciudades como El Paso, Texas, donde la Patrulla Fronteriza es parte del paisaje cotidiano. Residentes entrevistados describen vínculos familiares y sociales a ambos lados del Río Grande, y distinguen entre los agentes locales y las imágenes de operativos migratorios en otras ciudades del país. Sin embargo, también existe miedo, especialmente entre familias de estatus migratorio mixto que temen buscar atención médica o ayuda por riesgo a ser reportadas.

Para agentes como Claudio Herrera, patrullero en el sector de El Paso y ciudadano naturalizado tras llegar originalmente con visa de estudiante, el uniforme simboliza gratitud y responsabilidad. En declaraciones a CNN, Herrera sostuvo que hacer cumplir la ley y actuar con empatía no son conceptos opuestos, aunque advirtió sobre los riesgos de cruzar la frontera de manera irregular.

Es así como este retrata a una Patrulla Fronteriza en plena redefinición: más grande, mejor equipada y con tácticas más firmes, pero integrada por agentes que, en muchos casos, comparten idioma, cultura e historia con las comunidades donde operan. Una transformación que, mientras fortalece el enfoque de seguridad nacional del gobierno de Trump, también reaviva el debate sobre el equilibrio entre control migratorio y humanidad en la frontera.

