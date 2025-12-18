Murió legendario piloto de NASCAR Greg Biffle en un accidente aéreo

El legendario piloto de NASCAR Greg Biffle está entre las víctimas mortales de un accidente aéreo ocurrido este jueves en Carolina del Norte, luego de que un avión privado se incendiara tras realizar un aterrizaje de emergencia cerca del Aeropuerto Regional de Statesville, según confirmó TMZ Sports.

La aeronave, un Cessna C550 registrado a nombre de una empresa vinculada a Biffle, despegó de ese mismo aeropuerto con destino a Florida, pero apenas 26 minutos después regresó a la zona tras presentar problemas durante el vuelo. El intento de aterrizaje terminó en un incendio que causó la muerte del piloto de 55 años y de los demás ocupantes a bordo. Medios locales informan que los otros pasajeros serían su esposa y dos niños.

De acuerdo con los primeros reportes, el avión habría dado la vuelta pocos minutos después del despegue, antes de estrellarse en las inmediaciones de la pista. Por el momento, no se ha confirmado quién pilotaba la aeronave, aunque Biffle era un aficionado a la aviación y solía compartir imágenes desde la cabina de su propio avión.

El youtuber Garrett Mitchell, conocido como Cleetus McFarland, aseguró que Biffle viajaba junto a su esposa Cristina y sus hijos Emma y Ryder, quienes se dirigían a pasar el día con él. “Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder estaban en ese avión. Estamos destrozados”, escribió en redes sociales.

El congresista Richard Hudson, representante de Carolina del Norte y cercano a la familia, también expresó su pesar por la tragedia. “Estoy destrozado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos. Eran amigos que vivían para ayudar a los demás. Greg fue un gran campeón de NASCAR que emocionó a millones de aficionados, pero también una persona extraordinaria”, señaló en un mensaje público.

Adiós a una leyenda

Biffle fue una de las figuras más destacadas del automovilismo estadounidense. Inició su carrera en NASCAR en 1995, fue Novato del Año de la Craftsman Truck Series en 1998 y se proclamó campeón de esa categoría en 2000.

En la NASCAR Cup Series, disputó 515 carreras a lo largo de 14 temporadas, logró 19 victorias y finalizó seis veces entre los diez mejores del campeonato, incluyendo un segundo puesto en 2005, consolidándose como un habitual contendiente en los playoffs.

El piloto se retiró de la competencia a tiempo completo en 2016, pero su legado continuó siendo reconocido. En 2023 fue incluido entre los 75 mejores pilotos en la historia de NASCAR y posteriormente fue nominado al Salón de la Fama de NASCAR, clase 2026.

