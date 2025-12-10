Murió durante entrenamiento la joven promesa del motocross Enzo Badenas

El motocross está de luto. El piloto español Enzo Badenas, considerado una de las grandes promesas de este deporte, falleció a los 17 años luego de un accidente durante un entrenamiento privado en el circuito Red Sand MX Park, en Vilafamés, Castellón.

La Real Federación Motociclista Española (RFME) confirmó la noticia el pasado lunes y expresó sus condolencias: “Queremos extender todo nuestro apoyo y acompañamiento a la familia, amigos y miembros del equipo. Descanse en paz”, indicaron.

Su muerte ocurrió el pasado domingo 7 de diciembre en el Red Sand MX Park, un complejo con varios trazados de motocross, incluido el Monster Energy GP Track, considerado uno de los más exigentes.

Según el testimonio del piloto Joan Barreda recogido por medios como Sport, Badenas sufrió una caída durante un salto, algo habitual en la práctica de motocross, pero que en este caso resultó mortal.

El golpe afectó zonas vitales como el cuello y la cabeza, lo que hizo imposible su recuperación. Se descartaron problemas de seguridad o negligencia. Se trató de un accidente de pilotaje.

Badenas había comenzado a destacar desde muy joven. En 2022 se coronó campeón nacional en la categoría 85cc y posteriormente participó en competencias autonómicas, nacionales e internacionales, incluyendo el Campeonato Europeo.

En 2023 ingresó al Centro Especializado de Tecnificación de Deportes de Motor (CETDM), donde fue reconocido por su crecimiento personal y profesional, además de múltiples podios y victorias.

Su última publicación en redes sociales estuvo dedicada a su padre, a quien describió como “una de las personas más importantes de mi vida y una de las que más amo”. En el mensaje, Badenas recordó momentos difíciles y alegres compartidos con él, desde hospitalizaciones hasta celebraciones en el podio.

La familia informó que la misa en honor a Enzo se llevará a cabo el 10 de diciembre en la funeraria Monduver de Gandía.



