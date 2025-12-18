Nueva etapa pastoral para Nueva York: gratitud y esperanza

Con corazones agradecidos y la mirada puesta en el futuro, la comunidad católica de Nueva York recibe una noticia histórica: el Santo Padre, Papa León XIV, ha nombrado al Monseñor Ronald A. Hicks como el undécimo Arzobispo de Nueva York, aceptando al mismo tiempo la renuncia de Arzobispo Timothy Michael Dolan, quien ha servido fielmente a la arquidiócesis desde 2009. La transición marca un momento de continuidad y renovación para una Iglesia profundamente arraigada en la vida espiritual y social de la ciudad.

Monseñor Hicks, de 58 años, llega a Nueva York con una sólida trayectoria pastoral y un compromiso probado con el servicio. Actualmente se desempeña como Obispo de la Diócesis de Joliet, en el noreste de Illinois, y anteriormente fue Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Chicago entre 2018 y 2020. Quienes han trabajado a su lado destacan su cercanía con las comunidades, su escucha atenta y su convicción de que el Evangelio se vive con acciones concretas, especialmente al acompañar a los más vulnerables.

Monseñor Ronald A. Hicks liderará la Iglesia católica de Nueva York. Crédito: Arquidiócesis de Nueva York | Cortesía

Para una arquidiócesis tan diversa y dinámica como la Arquidiócesis de Nueva York, el nombramiento de un nuevo pastor es siempre una invitación a renovar la misión. Nueva York es hogar de millones de fieles de múltiples culturas e idiomas, y la Iglesia ha sido históricamente un punto de encuentro, consuelo y esperanza. En ese contexto, el liderazgo del Arzobispo electo Hicks se perfila como una oportunidad para fortalecer la pastoral, promover la unidad y profundizar el compromiso social que caracteriza a la Iglesia en la ciudad.

Desde Catholic Charities of the Archdiocese of New York, la noticia ha sido recibida con alegría. La institución, que diariamente ofrece ayuda y crea esperanza para vecinos en necesidad —desde programas de alimentación y vivienda hasta servicios para inmigrantes, familias y adultos mayores— expresó su confianza en la visión pastoral del nuevo arzobispo. “Estamos bendecidos de acoger su liderazgo, su visión y su cuidado pastoral mientras continuamos nuestra misión de servir a quienes más lo necesitan en Nueva York”, afirmó su director ejecutivo, J. Antonio Fernández.

Al mismo tiempo, este anuncio es ocasión para expresar una profunda gratitud al Cardenal Dolan por más de una década de servicio incansable. Bajo su guía, la arquidiócesis navegó momentos complejos y reafirmó su presencia pública y su compromiso con la caridad, la fe y la dignidad humana.

Hoy, la comunidad católica es invitada a orar por el Arzobispo electo Hicks al iniciar este nuevo capítulo de ministerio. Con fe, esperanza y un espíritu de servicio renovado, Nueva York se prepara para caminar junto a su nuevo pastor, respondiendo al llamado de Cristo de amar al prójimo y construir una ciudad más justa y compasiva para todos.

Ionut Gitan, Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York