Powerball alcanza $1,500 millones y se consolida como uno de los botes más grandes de su historia

El premio mayor de Powerball continúa creciendo y ya se ubica entre los más altos de todos los tiempos. Luego de que ningún boleto acertara los 6 números en el sorteo del miércoles 17 de diciembre, el acumulado subió a $1,500 millones de dólares, con una opción en efectivo estimada en $686.5 millones, de cara al próximo sorteo que se realizará el sábado 20 de diciembre. Con esta cifra, el jackpot se posiciona como el quinto más grande en la historia de la lotería.

Los números ganadores del miércoles fueron 25, 33, 53, 62 y 66, con Powerball 17 y Power Play 4x. Al no registrarse un ganador del premio mayor, la racha de sorteos consecutivos sin jackpot se extendió a 43, un factor que ha impulsado el crecimiento acelerado del bote y el interés masivo de jugadores en todo el país.

Premios millonarios sin llegar al máximo

Aunque nadie logró llevarse el premio mayor, el sorteo dejó varios ganadores de alto nivel. 2 boletos vendidos en Arizona y Massachusetts acertaron las 5 bolas blancas y contaban con el multiplicador Power Play, por lo que cada uno obtuvo $2 millones. Además, 6 boletos adicionales, vendidos en Connecticut, Pensilvania, Tennessee y tres en Nueva York, acertaron las cinco bolas blancas y ganaron $1 millón, cada uno.

Estos premios secundarios refuerzan el atractivo del juego, incluso cuando el jackpot queda vacante, ya que miles de participantes logran obtener ganancias significativas en cada sorteo.

Es probable que Powerball cierre el 2025 repartiendo 2 premios consecutivos de más de $1,500 millones. (Foto: George Walker IV/AP)

El segundo mayor premio del año

El acumulado actual es el segundo más grande de 2025 para Powerball. Solo es superado por el histórico bote de $1,787 millones, ganado el 6 de septiembre por 2 boletos vendidos en Missouri y Texas. Ese premio se convirtió en uno de los más recordados de la historia reciente de la lotería.

Además, este nuevo bote marca un hito: es solo la segunda vez en la historia de Powerball que el juego encadena 2 jackpots consecutivos que superan los $1,000 millones, una señal del impacto que tienen las largas rachas sin ganador en el crecimiento de los premios.

“Powerball solo ha tenido 2 veces botes consecutivos que superan los $1,000 millones, y este llega justo a tiempo para las fiestas”, señaló Matt Strawn, director ejecutivo de la Lotería de Iowa y presidente del Grupo de Productos de Powerball, en un comunicado oficial. “Aunque es emocionante ver cómo el premio alcanza este nivel, recuerden jugar de forma responsable. Un solo boleto de 2 dólares les da una oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoya buenas causas en su comunidad”, agregó.

Un año marcado por grandes jackpots

El último ganador del premio mayor antes de esta racha fue un jugador de California, quien el 31 de mayo se llevó $205 millones. Previamente, el 26 de abril, un boleto vendido en Kentucky obtuvo un premio de $168 millones.

La lista de grandes ganadores de 2025 también incluye a un jugador de Anaheim, California, que el 29 de marzo ganó $526.5 millones, y a otro participante que el 18 de enero se llevó $331 millones. Estos premios confirman que, aunque las probabilidades son extremadamente bajas, el juego sí ha repartido importantes sumas a lo largo del año.

Probabilidades y detalles del próximo sorteo

En el sorteo del miércoles, el premio en juego era de $1,250 millones, con un valor en efectivo de $572.1 millones. De haberse registrado un ganador, este habría tenido la opción de elegir entre pagos anuales por el monto total estimado o un pago único inmediato.

De acuerdo con Powerball, las probabilidades de ganar el jackpot son de 1 en 292.2 millones, una cifra que subraya lo extraordinario del premio actual. Aun así, cuando el bote alcanza niveles históricos como el actual, millones de personas compran boletos con la esperanza de convertirse en el próximo gran ganador.

El sorteo del sábado se llevará a cabo poco antes de las 11 p.m. (ET), desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee. Con $1,500 millones en juego, la expectativa es máxima y el Powerball vuelve a ocupar un lugar central en la conversación nacional.

