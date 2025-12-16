Por qué Mega Millions ha perdido terreno frente a Powerball

En 2025, el negocio de las loterías en Estados Unidos atraviesa un cambio profundo que reconfiguró el liderazgo entre los 2 grandes juegos nacionales. Mega Millions, que durante años compitió cabeza a cabeza con Powerball, comenzó a perder relevancia tras una decisión clave: aumentar el precio de sus boletos de $2 a $5 dólares. Lejos de fortalecer su posición, la medida terminó empujando a millones de jugadores hacia su principal competidor.

La diferencia entre ambos juegos quedó expuesta esta semana. Mientras Powerball prepara un sorteo con un pozo de $1,250 millones, Mega Millions apenas pondrá en juego $80 millones en su próximo sorteo. El contraste refleja una tendencia sostenida durante este año y evidencia cómo el precio del ticket se convirtió en un factor determinante para los apostadores.

El impacto del aumento del boleto de Mega Millions

El incremento del precio entró en vigor el 8 de abril de 2025. Mega Millions justificó la suba con el objetivo de generar premios mayores y acelerar el crecimiento de los pozos acumulados. Sin embargo, la decisión coincidió con un contexto económico adverso para muchas familias estadounidenses, presionadas por la inflación, el alto costo de la vivienda y el encarecimiento de bienes básicos.

En ese escenario, pagar $5 por un boleto resultó excesivo para una parte importante de los jugadores habituales. Los datos reflejan el impacto: desde el cambio de precio, Mega Millions vendió alrededor de 495 millones de boletos, lo que generó ingresos por unos $2,500 millones. En el mismo período, Powerball vendió más de 2,000 millones de tickets y recaudó cerca de $4,100 millones, según cifras del organismo regulador de la lotería LottoReport.com, citadas por CNN.

La brecha no solo es económica, sino también simbólica. Para muchos jugadores ocasionales, Mega Millions dejó de ser una opción atractiva frente a un Powerball que mantiene un precio más accesible y premios que crecen con mayor rapidez.

Por qué Powerball salió beneficiado

Victor Matheson, profesor de economía y experto en el negocio de los juegos de azar del College of the Holy Cross, explicó que la reacción de los jugadores era previsible. “Los jugadores de lotería se han mostrado reacios a desembolsar unos dólares adicionales”, señaló en una entrevista con CNN.

No obstante, Matheson advirtió que el fenómeno va más allá del precio. El mayor volumen de ventas de Powerball alimenta un círculo virtuoso: más boletos vendidos implican pozos más grandes, y los pozos más grandes atraen a nuevos jugadores. Ese efecto multiplicador permitió que Powerball alcance cifras históricas en 2025 y refuerce su liderazgo frente a Mega Millions.

Pozos récord y premios históricos

Este fin de semana, Powerball superó por segunda vez en el año la barrera de los $1,000 millones. En EE.UU., este tipo de premios son relativamente recientes y se concentran en la última década. El primero se entregó en 2016, cuando el pozo alcanzó los $1,586 millones y marcó un antes y un después en la historia de las loterías.

Durante 2025, Powerball ya entregó un premio de $1,787 millones, repartido entre dos ganadores en Texas y Misuri. Esa cifra se convirtió en el segundo premio mayor más grande de todos los tiempos, solo por detrás del récord de $2,040 millones otorgados en 2022. Mega Millions, en cambio, solo estuvo cerca de esa marca en noviembre pasado, cuando el pozo llegó a $980 millones.

Aunque las cifras multimillonarias dominan los titulares, el monto final que reciben los ganadores es considerablemente menor. Los premios están sujetos a impuestos federales y, en muchos estados, también a gravámenes locales adicionales. Además, los ganadores pueden optar por cobrar el premio en pagos anuales o en una suma única en efectivo, que reduce de forma significativa el monto anunciado.

El retroceso de Mega Millions abre interrogantes sobre su estrategia a mediano plazo. Si bien el aumento del precio buscaba premios más grandes y mayor recaudación, la respuesta del público sugiere que la accesibilidad sigue siendo clave. En un mercado donde la emoción del pozo acumulado lo es todo, Powerball parece haber encontrado el equilibrio justo entre precio, frecuencia de premios y atractivo mediático, consolidándose como la lotería dominante en Estados Unidos en 2025.

