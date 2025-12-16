Premio mayor de Powerball podría ser en el segundo más grande del año

El premio acumulado de Powerball volvió a dispararse luego de que nadie acertara la combinación ganadora en el sorteo del lunes por la noche, llevando el jackpot a $1,250 millones y colocándolo entre los más altos del año en Estados Unidos.

De salir un ganador en el sorteo del miércoles, este premio se convertiría en el segundo más grande de Powerball en lo que va del año, solo por detrás del histórico $1,787 millones que fue dividido entre boletos vendidos en Missouri y Texas el 6 de septiembre.

En el sorteo del lunes, los números ganadores fueron 23, 35, 59, 63 y 68, con el 2 como Powerball rojo. El multiplicador PowerPlay fue de 4.

Matt Strawn, director ejecutivo de la Lotería de Iowa y presidente del Grupo de Producto Powerball, destacó lo inusual del monto actual.

“Powerball solo ha visto jackpots consecutivos que superan los mil millones de dólares en dos ocasiones, y este ha llegado justo a tiempo para la temporada navideña”, señaló.

Al mismo tiempo, hizo un llamado a la moderación: “Aunque es emocionante ver que el premio sube a este nivel, recuerden jugar de manera responsable. Un solo boleto de $2 les da la oportunidad de ganar y, además, apoya buenas causas en su comunidad”.

Aunque no hubo un ganador del premio mayor, las autoridades de lotería pidieron a los jugadores revisar sus boletos, ya que sí se repartieron premios importantes.

Dos boletos, vendidos en Arizona y California, acertaron los cinco números blancos y ganaron $1 millón cada uno.

Además, el sorteo dejó 43 boletos ganadores de $50,000 y 14 boletos con premios de $200,000.

Quien resulte ganador del premio mayor del miércoles tendrá dos opciones: recibir los $1,250 millones en pagos distribuidos a lo largo de varios años o elegir un pago único estimado en $572.1 millones, antes de impuestos.

La opción de anualidad contempla un pago inicial inmediato seguido de 29 pagos anuales, los cuales aumentan 5% cada año.

Desde 2016, Estados Unidos ha registrado más de una docena de jackpots de lotería que superan la barrera de los $1,000 millones.

El premio más grande en la historia ocurrió en noviembre de 2022, cuando un boleto de Powerball por $2,040 millones fue vendido en una gasolinera del área de Los Ángeles.

Ante la posibilidad de una ganancia de este tamaño, expertos recomiendan actuar con discreción.

Antes de un sorteo de septiembre, el asesor financiero Rob Wilson habló con CBS News Philadelphia sobre cómo manejar una fortuna repentina.

“Lo más importante que no debes hacer en esta situación es salir a presumir que ganaste”, advirtió. “Yo solo se lo diría a tu pareja, a tu contador y a tu abogado, y a nadie más”.

