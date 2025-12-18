¿Qué se considera mucha deuda?, los niveles en que un adeudo se vuelve inmanejable y cómo actuar

Si bien la cultura financiera en Estados Unidos está fuertemente ligada con el crédito, en la actualidad hemos llegado a un punto en el que las cantidades de deuda incluso a nivel hogar está en niveles peligrosos.

De acuerdo con el más reciente informe trimestral sobre deuda y crédito de los hogares (Quarterly Report on Household Debt and Credit de la Reserva Federal (Fed), la deuda de los hogares en EE.UU. alcanza los $18.5 billones de dólares, con tasas de interés promedio superiores al 22%, lo que encarece cada vez más la pésima idea de mantener un saldo pendiente de un mes a otro. Tan solo los saldos de las tarjetas de crédito superan los $1.23 billones a nivel nacional.

Ante estas condiciones, si los consumidores no moderan su nivel de gasto, podrían meterse en un problema de insolvencia, en el cual podría enfrentar problemas legales.

¿Pero, en qué punto y bajo qué factores una deuda se ha vuelto insostenible?

La respuesta es compleja, pues un solo número no define la capacidad de pago de un hogar, ya que un monto que resulta abrumador para un hogar puede ser perfectamente manejable para otro, dependiendo de sus niveles de ingreso, gastos y obligaciones financieras.

Credit card delinquencies just hit their highest level since 2010.



Total credit card debt is now over $1.2T, and more than 12% of accounts are 90+ days delinquent.



Those with assets will be fine.



Those with debt are getting crushed.



The wealth gap isn’t closing, it’s… pic.twitter.com/zoZHuMWLP4 — Kurt S. Altrichter, CRPS® (@kurtsaltrichter) October 21, 2025

Por ello, expertos financieros han definido métricas concretas para evaluar si la carga de deuda de una persona ha pasado de razonable a problemática. Esta medición ayuda a determinar si aún tienes control de tus finanzas o si es momento de buscar estrategias para comenzar a aliviar tus deudas para evitar un grave ciclo de endeudamiento que afecte tu salud financiera a largo plazo.

¿Qué se considera una deuda en exceso?

Como ya mencionamos, no existe una cantidad que defina “mucha deuda” para cada prestatario. Quienes sí miden este nivel son las instituciones que ofrecen préstamos. Este índice se denomina ratio de deuda a ingresos (DTI) y se utiliza para para determinar si el nivel de endeudamiento es saludable o preocupante. Esta métrica compara sus pagos mensuales totales de deuda con sus ingresos brutos mensuales.

El consenso de los expertos considera que un DTI de hasta el 36% indica un endeudamiento manejable, así como destinar, no más del 28% de tus gastos al pago de vivienda.

Una vez que este ratio DTI supera el 43%, los prestamistas lo consideran un prestatario de alto riesgo, con dificultades para obtener crédito adicional o tasas de interés favorables. Si este ratio alcanza 50% o más, se considera lo que los profesionales financieros llaman “zona de peligro”, pues indica que más de la mitad de sus ingresos está comprometido con el pago de deudas antes de cubrir gastos básicos como comida, servicios públicos y transporte.

Pero este índice no lo dice todo: el tipo de deuda también es muy importante. Tener una deuda hipotecaria de $300,000 sobre una vivienda que se está revalorizando es completamente diferente a una deuda de $30,000 en tarjetas de crédito con una tasa de interés alta. Una deuda revolvente, como la que se aplica en las tarjetas de crédito es considerada particularmente preocupante por la forma en la que se capitalizan los intereses tanto sobre el saldo como sobre los intereses previos de la cuenta.

Este factor confirma que existen otras señales de alerta sobre una deuda potencialmente problemática, entre ellas, pagar facturas con retraso de manera frecuente, usar tarjetas de crédito para necesidades diarias como la compra o la gasolina, solicitar adelantos de efectivo o sentir ansiedad constante por el dinero.

Por lo tanto, si tienes que hacer malabares para realizar tus pagos a tiempo o debes pedir prestado dinero a una cuenta para pagar otra, es una señal clara de que tu carga de deuda ha superado un punto considerado como sostenible, incluso independientemente de tener un ratio DTI positivo.

Breaking: U.S. credit-card debt just hit $1.23T, an all-time high.



With cards, auto loans, medical bills, and mortgages piling up, one small shock can wipe people out.



This is why wealthy households own income-producing real estate! pic.twitter.com/h1vxcOYBxQ — Georgy Marrero (@georgymh) December 17, 2025

¿Cuándo es un momento correcto para considerar un alivio de deuda?

Si has aceptado que el nivel de tu deuda es demasiado alta, ya sea por tu relación deuda-ingreso o por falta de capacidad para administrar tus deudas, ¿cuáles son las alternativas para enfrentar el problema? Los programas de alivio de deuda siempre son una buena alternativa, especialmente para prestatarios cuyos saldos aumentan más rápido de lo que pueden pagar.

Estos son algunos escenarios en los que te conviene recurrir a sus opciones de alivio de deudas:

Las tasas de interés son tan altas que el pago parece imposible

Muchos prestatarios que lidian con tasas de interés anuales (APR) muy altas en sus tarjetas de crédito están inmersos en un ciclo donde los pagos mínimos apenas tocan el capital. Para atacar este problema es conveniente buscar una consolidación de deudas o asesoría crediticia para reducir los intereses, los pagos mensuales, o idealmente, ambos.

Sus saldos exceden tu capacidad de pago en los próximos cinco años

Cuando tienes un horizonte de pago largo es una señal de que los cambios tradicionales en el presupuesto por sí solos no resolverán el problema. En ese caso, la gestión de deudas con el apoyo de un asesor de crédito puede ayudarte a reducir las tasas de interés y las comisiones mediante un plan de pago personalizado, o bien con una consolidación de deudas pueden ser útiles, ya que ambas opciones te ayudan a acortar el plazo de pago.

Te estás quedando atrás con tus pagos o estás a punto de hacerlo

Estar en una situación de pagos atrasados, cuentas en cobranza o un temor constante de caer en mora, es señal de que debes explorar un alivio de deuda estructurado, que incluya opciones como condonación de deuda, que te permita liquidar tu adeudo por una cantidad menor al saldo total que tienes de manera inicial.

Tu deuda está afectando tus metas futuras

Si tus deudas están retrasando otros proyectos de largo plazo como tus contribuciones para la jubilación, demorando la compra de una vivienda o los pagos para tu atención médica, existen varias estrategias de alivio de deuda que pueden ayudarte a recuperar tu margen de maniobra financiero.

Sigue leyendo:

– Inflación cede 0.3% en noviembre, pero sigue lejos del objetivo de la Fed

– Deudas del Seguro Social: ¿En qué casos se aplican descuentos del pago de tus beneficios?

– Qué pasa si depositas una cantidad grande de dinero en el banco