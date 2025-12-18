Inflación cede 0.3% en noviembre, pero sigue lejos del objetivo de la Fed

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. se moderó en noviembre 0.3% respecto al último reporte de inflación, correspondiente a septiembre, para quedar en 2.7 % interanual, informó este jueves el Buró de Estadísticas Laborales (BLS), que también confirmó que no había información disponible para el mes de octubre, debido a que el cierre del gobierno impidió recopilar los datos necesarios para elaborarlo.

Mientras que la inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles como energía y alimentos, también se relajó 0.4% en este bimestre, para quedar en 2.6% respecto al mismo periodo de 2024, su nivel más bajo desde marzo de 2021. Este rendimiento resultó debajo del cálculo de los expertos, que pronosticaban un alza estable derivada de los aranceles globales promovidos por Donald Trump.

La inflación en Estados Unidos se desaceleró inesperadamente el mes pasado, dijo el gobierno en un informe que fue retrasado y probablemente distorsionado por el cierre gubernamental.

Pese al resultado positivo de este mes, la inflación interanual se mantiene por encima del objetivo del 2% establecido por la Reserva Federal (Fed), mientras los consumidores mantienen la sensación de preocupaciones por el alto costo de la vida.

Este informe también se retrasó una semana, también debido al cierre del gobierno, pero es un reporte trascendental para inversionistas, empresas y responsables políticos, como el primer vistazo al comportamiento de los precios desde la publicación de las cifras de septiembre, que se remontan al lejano 24 de octubre y se encontraban en un 3% interanual. El pronóstico para este mes era de que la inflación se mantendría en este mismo punto para noviembre.

La inflación no cede, bajo el efecto de los aranceles

Los precios de la energía, impulsados ​​por el fuerte aumento del precio del combustible, subieron un 4.2% en noviembre, respecto al año anterior.

Pese al resultado favorable de noviembre, estos reportes confirman que la inflación se ha mantenido obstinadamente alta, como un efecto generalizado de los aranceles, tanto los globales de dos dígitos a las importaciones desde todo el mundo, como a productos específicos como el acero, el aluminio y los automóviles.

Si bien, el efecto de los aranceles en los precios ha sido menor al esperado por los expertos, sí ha mantenido una presión constante sobre los precios y complican la postura de la Fed, para sus decisiones futuras: seguir recortando sus tasas de interés de referencia para apoyar un mercado laboral inestable o si espera hasta que las presiones inflacionarias disminuyan.

La semana pasada, el banco central decidió reducir su tasa de referencia por tercera vez en el año, aunque anticiparon que esperan solo un recorte en 2026.

Kay Haigh, codirectora global de renta fija y soluciones de liquidez en Goldman Sachs Asset Management, calificó las cifras de noviembre como: “ruidosas… La cancelación del informe de octubre hace imposibles las comparaciones mensuales, por ejemplo, mientras que el proceso truncado de recopilación de información dado el cierre podría haber causado sesgos sistemáticos en los datos”.

Y agregó: “La Fed se centrará en cambio en el IPC de diciembre, que se publicará a mediados de enero, apenas dos semanas antes de su próxima reunión, como indicador más preciso de la inflación”.











