Quieren convertir antigua mansión de Michael Jordan en un museo inmersivo

Hace un año Michael Jordan vendió la mansión en Highland Park, Illinois, que estuvo intentando vender durante una década. La estrella de la NBA recibió $9.5 millones de dólares por la propiedad, y de ahí en adelante su nuevo dueño comenzó a tener problemas con la inversión.

Su actual dueño es un inversor y desarrollador llamado John Cooper, quien durante todo el 2025 ha intentado presentar un proyecto que le permita recuperar lo invertido en la compra y más. A cambiado de opinión en varias ocasiones, y ahora se informa que ha presentado un nuevo proyecto.

La nueva idea de Cooper es convertir la residencia en un museo inmersivo que cuenta la historia de la leyenda del baloncesto, pero para hacer eso necesita permisos de la comunidad. Se tiene que destacar que la propiedad está dentro de una zona residencia privada, y hacer un museo implicaría recibir a diario desconocidos.

Según ‘New York Post’, el pasado lunes 15 de diciembre Cooper presentó la propuesta al Ayuntamiento de Highland Park. “Todo el museo se dedicará a enseñar a la gente sobre estos pilares de grandeza, así que, aunque sea una iniciativa comercial, creo que habrá un gran beneficio para la comunidad y para cualquiera que tenga la experiencia del museo”, dijo el desarrollador.

Este proyecto no tiene muy contento a algunos vecinos, pero por los momentos el ayuntamiento no ha dado una repuesta formar. Supuestamente, quieren seguir evaluando la propuesta que Cooper describe como una “experiencia inmersiva y multisensorial centrada completamente en la transformación personal”.

Para tranquilizar a los vecinos que no quieren que la comunidad cerrada sea visitada por desconocidos, el desarrollador dice que se hará una alianza con el Centro Natural Heller para que se tenga acceso a la mansión por allí.

Durante el debate que se tuvo sobre el museo el pasado lunes, un vecino que están en contra alegó: “Da mucho miedo pensar que esta pequeña y tranquila zona y vecindario, donde conozco a todos mis vecinos, tenemos una comunidad tan unida, ahora se convertirá, francamente, en un zoológico”.

Por ahora queda esperar si este será un nuevo fracaso para Cooper, quien en julio de este año llegó a ofrecer la mansión a través de Airbnb.

