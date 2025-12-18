Un siglo de precisión: las Rockettes celebran 100 años de historia

Antes de que se levante el telón y el público estalle en aplausos, hay semanas de trabajo silencioso que casi nadie ve. Seis semanas. Seis días a la semana. Seis horas diarias de ensayo. Así se entrena la precisión que ha definido a las Rockettes durante cien años.

“El estilo de precisión por el que somos famosas requiere mucho tiempo y esfuerzo”, explica Isabelle Harris, una de las bailarinas que forma parte de la compañía en este año histórico.

No es una exageración ni una fórmula heredada. Es la base sobre la que se sostiene una tradición centenaria. Las Rockettes están celebrando en 2025 su aniversario número 100 como la compañía de danza de precisión más longeva de Estados Unidos. Fundada en 1925 en St. Louis como las Missouri Rockets, se trasladaron poco después a Nueva York y, desde 1932, hicieron de Radio City Music Hall su casa definitiva.

La compañía de danza fue fundada en 1925 en St. Louis como las Missouri Rockets y llegó a NYC en 1932. Fotos: MSG Entertainment

Un año más tarde nació el Christmas Spectacular, el espectáculo que las convertiría en un ritual navideño para generaciones enteras y que, desde 1933, ha llevado alegría a más de 72 millones de personas de todo el mundo

Pero llegar a ese escenario implica mucho más que dominar una coreografía. Implica entrenar el cuerpo y la mente para funcionar como una sola unidad.

“El horario es exigente, pero vale la pena porque cuando llegamos al escenario estamos preparadas”, dice Isabelle.

Esa preparación es la que permite que cada función mantenga el mismo nivel de exactitud noche tras noche, temporada tras temporada, década tras década. La precisión no es solo estética. Es una forma de respeto hacia el público y hacia la historia que representan.

El número de las soldados de plomo es uno de los más aplaudidos por su precisión. Foto: MSG Entertainment

A lo largo de cien años, las Rockettes han sido testigos y protagonistas de momentos clave de la cultura popular estadounidense. Durante más de cuatro décadas, actuaron como acto de apertura de grandes estrenos cinematográficos en Radio City, acompañando películas como King Kong, Mary Poppins y White Christmas.

También llevaron su arte más allá del escenario, entreteniendo a tropas durante la Segunda Guerra Mundial, actuando para presidentes y ganando reconocimiento internacional al obtener el gran premio en la Exposición de Danza de París en los años treinta.

Esa historia no se aprende solo en libros o archivos. Se transmite en el ensayo diario, en los pasillos del teatro y en el escenario mismo.

Como parte del aniversario, Nueva York cuenta ahora con la “Rockettes Way”. Foto: MSG Entertainment

“Subir al escenario por primera vez fue una experiencia casi sagrada”, recuerda Isabelle. “Casi podía sentir la presencia de generaciones de Rockettes que habían dado las patadas antes que yo”.

Esa sensación de continuidad es clave para entender por qué la compañía ha logrado mantenerse relevante durante un siglo sin perder su esencia.

El centenario llega, además, con una combinación de tradición e innovación. Esta temporada incorpora el Sphere Immersive Sound System, una tecnología que garantiza una experiencia sonora envolvente desde cualquier asiento del teatro, haciendo que el espectáculo se sienta aún más cercano para la audiencia.

Sin embargo, el corazón del show sigue siendo el mismo: mujeres alineadas con exactitud milimétrica, moviéndose como un solo cuerpo. Para quienes forman parte de la compañía este año, el aniversario no se vive como un punto final, sino como un puente.

“Es un honor estar entre las pocas personas que tienen la oportunidad de celebrar este año tan especial, conectando a las Rockettes del pasado y del futuro”, dice Isabelle.

Bailarinas de muchas nacionalidades han formado parte de la historia de la compañía. Foto: MSG Entertainment

La meta no es solo honrar lo que fue, sino sostener el estándar de excelencia para quienes vendrán después. Y aunque el centenario marca un hito, hay algo profundamente humano en la manera en que las Rockettes viven esta temporada.

“Lo que más me gusta sigue siendo la sensación de estar en fila, hombro a hombro con las demás mujeres”, confiesa Isabelle. “Sentir que pertenezco a algo más grande que nosotras mismas”.

Esa imagen, repetida noche tras noche, resume el espíritu de la compañía mejor que cualquier cifra. Y cien años después de su fundación, las Rockettes siguen demostrando que la precisión no es solo una técnica, sino una forma de identidad. Una identidad que se entrena todos los días, se hereda sin palabras y se celebra, hoy más que nunca, con cada paso perfectamente sincronizado sobre el escenario de Radio City Music Hall.

En detalle :

Foto: MSG Entertainment

Qué: Christmas Spectacular Starring The Radio City Rockettes

Dónde: Radio City Music Hall- 1260 6th Ave, New York, NY 10020

Cuándo: hasta el 5 de enero de 2026

Boletos: https://www.msg.com/radio-city-music-hall