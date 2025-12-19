Ariadna Gutiérrez desmiente rumores de embarazo tras comentarios en Telemundo

La exparticipante de “La Casa de los Famosos 4”, Ariadna Gutiérrez, encabezó los titulares del mundo del espectáculo tras una noticia que dieron a conocer a través del programa “En Casa con Telemundo” el pasado miércoles, dado que aparentemente la modelo estaba en estado de gestación. Ella decidió comunicarse con el equipo de producción y aclarar las especulaciones que se registraron.

Gutiérrez aprovechó para hablar a Telemundo y contarles que esa noticia “exclusiva” que habían dado en su programa de entretenimiento es falsa, sin entender el motivo o en cuáles pruebas se estarían enfocando para hablar de un supuesto bebé en camino: “Ella se comunicó con nosotros directamente y dijo: ‘No estoy embarazada'”.

La modelo muy poco aparece en las redes sociales y, al momento de publicar esta nota, Ariadna no había compartido historias en su perfil de Instagram. Además, su último post fue realizado el 27 de septiembre.

¿Qué dijeron “En Casa con Telemundo”?

La dominicana ChikyBombom fue la encargada de anunciar la información, ya que una persona que aparentemente es cercana a la modelo habría corroborado que ella, según, estaba esperando la llegada de su primer bebé.

“Llegó el momento de soltar la gran bomba aquí en exclusiva -creo que vamos a ser uno de los primeros medios en decirle esta noticia- y es que una fuente muy cercana nos reveló que Ariadna Gutiérrez presuntamente podría estar embarazada“, añadió la presentadora de televisión.

El boricua Carlos Adyan mencionó que los rumores incrementaron desde el momento en que ella dejó de aparecer con la misma frecuencia en las plataformas digitales y que todo cambió en el momento en que ella compartió una foto frotando su abdomen, y algunos no lo interpretaron de la mejor manera: “Otra de las sospechas se levanta a raíz de su ausencia en las redes sociales y no fue hasta hoy que vimos esa imagen donde aparece acariciándose la pancita“.

Agregó que la persona que se encargó de viralizar este rumor fue un exnovio de la modelo colombiana; por ello, Adyan dejó claro de dónde sacó la información que revelaron en el programa para no crear mayores sospechas sobre la información falsa: “Hablamos de la ‘fuente’ y ella sí quiere responsabilizar a su expareja, que es quien está rondando estos rumores y fue como llegó a nosotros, a Chiky particularmente“.

