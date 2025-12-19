Clima de hoy en Nueva York para este viernes 19 de diciembre

¿Cómo deberías vestirte para salir este viernes en Nueva York? La predicción del clima para los neoyorquinos en las próximas horas apunta aindica unas temperaturas que oscilarán entre los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de máxima y los 30 grados Fahrenheit (-1ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a experimentar será de 50ºF (10ºC) de máxima y 50ºF (10ºC) de mínima.

¿Va a llover? Sospechamos que ésta puede ser tu próxima pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 98% durante el día y del 1% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 26% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 20.51 mph durante la primera mitad del día y los 16.16 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:15 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:30 h. En total habrá 9 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York tendremos nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 36 y los 39 grados Fahrenheit (2 y 4 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 2% por la mañana, 8% por la tarde y 2% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y notables lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.