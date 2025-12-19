DHS anuncia suspensión de lotería de visas (DV1) en respuesta a tiroteo en Brown University

NUEVA YORK – La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, anunció este jueves que la Administración Trump cancelará la lotería de visas para inmigrantes a raíz del atentado en la Universidad Brown en Rhode Island que dejó dos muertos aparte del presunto tirador.

Noem indicó desde su cuenta en la red social X que, gracias al Programa de Visas de Diversidad (DV1), Claudio Manuel Neves Valente, identificado como el autor del ataque reportado el 13 de diciembre, obtuvo la residencia permanente.

“El autor del tiroteo en la Universidad de Brown, Claudio Manuel Neves Valente, ingresó a Estados Unidos a través del programa de visas de inmigrante por sorteo de diversidad (DV1) en 2017 y obtuvo la residencia permanente. A este individuo despreciable nunca se le debió haber permitido la entrada a nuestro país”, expuso la funcionaria.

Noem añadió que, en ese año durante su primer mandato, el presidente Donald Trump “luchó para poner fin a este programa”, tras el “devastador” atentado con un camión en la ciudad de Nueva York, perpetrado por un terrorista de ISIS (Estado Islámico) que también había ingresado al país mediante el programa, denominado DV1. En esa tragedia, registrada el 31 de octubre, ocho personas fueron asesinadas.

Sayfullo Habibullaevic Saivop, de origen uzbeko, condujo a toda velocidad por un paseo peatonal y carril bici en el lado oeste de Manhattan y arrolló a transeúntes. Al menos una docena más de personas resultaron heridas.

El 17 de mayo de 2023, Saivop fue condenado a ocho cadenas perpetuas consecutivas más 260 años de prisión.

“Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, ordeno de inmediato al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que suspenda el programa DV1 para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este programa desastroso”, concluyó Noem.

Como secuela al ataque más reciente, Neves Valente, originario de Portugal, se habría autodisparado.

El hombre, cuyo cuerpo fue hallado en un almacén en New Hampshire, también fue identificado como sospechoso de asesinar a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Brookline, días después del incidente en Rhode Island. Ambos hombres habrían asistido a la misma universidad en el país europeo.

Qué es la Lotería de Visas de Diversidad

El Programa de Lotería de Visas de Diversidad (DV) es un sorteo anual al azar que realiza el gobierno de Estados Unidos. El fin es diversificar su población migrante.

El programa es administrado por el Departamento de Estado. Hasta 55,000 inmigrantes pueden ingresar cada año provenientes de países con bajas tasas de inmigración a EE.UU.

Para participar de la tirada, las personas deben solicitar a través de la página web del Departamento de Estado durante un período específico.

Sigue leyendo:

Alerta sobre fraudes en lotería de visas

Administración Trump busca desnaturalizar a más ciudadanos en EE.UU.

Trump busca negar visas por enfermedades médicas que van desde cáncer hasta cardiovasculares y obesidad

Nueva regla de USCIS pondrá fin a extensión automática de permisos de empleo







