Tiroteo en la Universidad de Brown: FBI ofrece recompensa por información que conduzca al sospechoso

El FBI anunció que está activa una recompensa de $50,000 dólares por información que resulte en el arresto del sospechoso del tiroteo masivo en la Universidad de Brown el pasado sábado.

La agencia distribuyó un cartel de búsqueda que incluye tres imágenes de la persona que buscan, identificándola como un “sospechosa desconocida”: “El sospechoso es descrito como un hombre, de aproximadamente 5’8″ y complexión robusta”.

La oferta de recompensa se hizo pública después de la difusión de un video de seguridad que muestra a una persona de interés que las autoridades federales y locales desean interrogar en relación con el ataque mortal, informó ABC News.

Se ve un monumento improvisado en el campus de la Universidad de Brown, cerca de la escena del tiroteo. (Foto: Robert F. Bukaty/ AP)

Despliegue de Recursos Federales

“Enviamos recursos y personal adicionales hoy para ayudar a encontrar pistas, inspeccionar los vecindarios y obtener información de inteligencia”, declaró el director del FBI, Kash Patel el lunes por la noche.

Asimismo, el director destacó que el equipo forense de la agencia permanece en el lugar: “Nuestro Equipo de Respuesta a Evidencias permanece en el campus procesando la escena, y nuestro Laboratorio en Quantico también está colaborando”.

Por su parte, la policía de Providence confirmó que dos estudiantes perdieron la vida y otras nueve personas resultaron heridas en el tiroteo. El incidente tuvo lugar en un aula dentro del edificio Barus & Holley, centro de física e ingeniería, ubicado en College Hill.

La presidenta de la Universidad de Brown, Christina H. Paxson, se refirió al evento el domingo, calificándolo como una “violencia armada devastadora”.

Asimismo, universidad informó el lunes por la noche que la policía de Providence está buscando contactar a todas las personas que estuvieron en el edificio Barus & Holley durante el viernes o el sábado. La escuela enfatizó la importancia de cada pista: “Incluso un detalle incidental puede ser útil en la investigación”.

