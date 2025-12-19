Enzo Maresca niega rumores sobre ser sucesor de Pep Guardiola en Manchester City

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, calificó de pura especulación los rumores sobre ser el posible sucesor de Pep Guardiola en el Manchester City para la próxima temporada.

Durante una comparecencia en rueda de prensa, el técnico italiano atajó las noticias publicadas por la prensa inglesa en las últimas horas que lo relacionan con el City.

“No me afecta para nada porque sé que es 100 % especulación y en este momento no tengo tiempo para estas cosas”, dijo Maresca.

“Lo primero de todo porque tengo contrato con el Chelsea hasta 2029 y mi mente está en este club y estoy orgulloso de estar aquí, pero de nuevo, es sólo especulación. Hace una semana estuve en Italia y pasó lo mismo con la Juventus, así que no le presto atención porque sé que no es verdad”, indicó.

Pep Guardiola descarta salir del Manchester City

Pep Guardiola también respondió a los rumores sobre una salida del club al final de esta temporada.

El español descartó que haya conversaciones de salir del equipo y afirmó que todavía tiene 18 meses de contrato.

“Siempre me preguntan lo mismo y sabemos que tarde o temprano me iré del Manchester City. Me quedan 18 meses de contrato y estoy contento con la progresión del equipo. La misma pregunta llega todas las temporadas en algún momento. Lo que tenga que pasar, pasará”, dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa.

“No hay conversaciones sobre ello. Fin del tema. No voy a estar aquí para siempre, pero lo que tenga que pasar, pasará. El club tiene que estar preparado para cuando ocurra, pero no es un tema sobre la mesa ahora mismo”, agregó.

Guardiola renovó el año pasado su contrato con el City hasta el verano de 2027 y ya confirmó hace meses que su plan es tomarse un descanso una vez que deje el club inglés, con el que lo ha ganado todo desde que llegó en 2016.

“Estoy aquí. Lo que pase en el futuro nadie lo sabe. Incluso si tuviera un contrato de diez años o de seis meses, el fútbol cambia mucho”, comentó.

