Presidente de PSG absuelto de cargos de corrupción vinculado con FIFA

El presidente del Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi, fue absuelto de manera definitiva por la justicia suiza en el presunto caso de corrupción relacionado con la adjudicación de derechos televisivos de la Copa del Mundo y su supuesta vinculación con la FIFA.

El fallo fue emitido por el Tribunal Supremo de Suiza, que ratificó la absolución en la última instancia de apelación.

La causa investigaba un supuesto beneficio indebido otorgado al entonces secretario general de la FIFA, Jérôme Valcke, relacionado con el uso gratuito de una villa en Cerdeña entre 2013 y 2015.

Los fiscales intentaron vincular ese inmueble, adquirido por una empresa catarí en 2013, con la renovación de los derechos televisivos del Mundial a favor de beIN Media Group, operación valorada en aproximadamente $480 millones de dólares.

🚨🚨| BREAKING: Nasser Al Khelaïfi has been fully cleared in the World Cup 2026 and 2030 Middle East and North Africa region TV rights case.



Former FIFA secretary general Jérôme Valcke was found guilty of accepting a €1.25M bribe and sentenced by Switzerland’s Supreme Court.… pic.twitter.com/KZ39G1gAKb — CentreGoals. (@centregoals) December 19, 2025

Ex-secretario de FIFA también absuelto en caso de corrupción

En el mismo expediente, Valcke también fue absuelto por tercera ocasión de los cargos de administración desleal que presuntamente habrían perjudicado a la FIFA, por los que la fiscalía solicitaba una pena de 35 meses de prisión.

Su defensa subrayó que el máximo tribunal confirmó que no existió daño alguno para el organismo rector del fútbol mundial ni impacto negativo en el valor de los contratos.

No obstante, el exdirigente de la FIFA sí fue condenado nuevamente en un caso separado por delitos de falsificación y sobornos relacionados con la negociación de derechos de transmisión de Copas del Mundo en Italia y Grecia.

En ese proceso, también se ratificó la condena del ejecutivo de marketing griego Dinos Deris por corrupción activa. Ambos recibieron sentencias suspendidas de 11 y 10 meses, respectivamente, aunque el tribunal solicitó a una instancia inferior revisar las sanciones económicas.

La investigación se inició en 2017, fue juzgada por primera vez en 2020 y tuvo nuevas audiencias en 2022. Con esta decisión final del Tribunal Supremo suizo, el caso que involucraba directamente al presidente del PSG queda cerrado, despejando definitivamente las sospechas de corrupción en torno a su figura y a los acuerdos de derechos televisivos del Mundial.

