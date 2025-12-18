Presidente del FC Barcelona lanza fuerte “dardo” a Florentino Pérez: “Sólo vomita mentiras”

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta respondió con una dureza extrema las últimas declaraciones de Florentino Pérez en la cena de Navidad que se celebró en el Palau Blaugrana.

Después de que Pérez atacase al Barcelona por el ‘Caso Negreira’ hace unos días ante los socios y compromisarios del conjunto blanco, en Barcelona era esperada la respuesta de Laporta, que sabe que las relaciones con el Madrid están más que rotas.

En este sentido, el presidente del Barcelona, cansado de los constantes ataques de su homónimo en el Real Madrid, esperó este momento para responder con fuerza las acusaciones vertidas desde la capital de España en la que han querido desvirtuar los triunfos logrados por el club catalán.

Laporta arrancó de manera contundente atacando al Real Madrid y a su presidente, Florentino Pérez: “Son estos que confunden el poder con el despotismo. Son estos que practican el cinismo y una prepotencia desproporcionada, son estos que tienen un bodrio de televisión, que solo vomitan mentiras e intoxican de manera constante y permanente. A estos lo que les digo es que el Barça vuelve a estar fuerte, dentro y fuera del terreno de juego”.

‼️ La respuesta de Laporta a las declaraciones de Florentino Pérez.



▪️ "Tienen barcelonitis aguda".



▪️ "Están más preocupados de nosotros, que de lo que se han de preocupar".



▪️ "Lo que buscamos desde el Barça es la paz en el fútbol europeo". pic.twitter.com/hz8sIzrxpN — ElDesmarque (@eldesmarque) December 16, 2025

No tienen códigos de ética, según Laporta

“La dimensión que tenemos genera una envidia que se lleva mal por parte de estos (en relación al Madrid) que, con malas artes, se saltan todos los códigos de conducta, éticos y morales, y no solo deportivos, me refiero en general”, siguió Laporta, que no se cortó: “Me imagino que sabéis a quién me estoy refiriendo, a estos que son artífices de campañas permanentes de desprestigio de nuestro escudo y de nuestras esencias, y esto no lo permitiremos”.

“Todos juntos sabemos que en cada acción deportiva, social, institucional e incluso económica dejamos huella, como un club respetado, reconocido, admirado y querido”, indicó un emocionado presidente del Barcelona.

“Mientras ellos destruyen e intentan borrar la historia o desvirtuarla. No lo conseguirán. Nosotros estamos construyendo y estamos construyendo una etapa esplendorosa de la historia del Barça que volverá a tocar la gloria y hacer historia, y estos es gracias a vosotros, fundamentalmente”, remarcó el presidente ante los trabajadores del club, deportistas profesionales incluidos, que cerraron el discurso con una ovación cerrada.

